Yonca Evcimik'in deniz keyfi
Yeni şarkısının çalışmalarını tamamlayan Yonca Evcimik, dinlenmek için Bodrum'a gitti
Giriş: 15.08.2025 - 11:55 Güncelleme: 15.08.2025 - 11:55
Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Yonca Evcimik, yeni çıkaracağı şarkısının hazırlıklarını tamamladıktan sonra Bodrum'a gitti.
Yorgunluğunu Ege'nin serin sularında atan Yonca Evcimik, bir plajda görüntülendi.
Kırmızı renkli bir mayo giymeyi tercih ettiği görülen Yonca Evcimik, bir süre yüzdükten sonra güneşlenmek üzere sudan çıktı.
