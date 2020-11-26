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Yonca Evcimik yeni şarkısı olay oldu! İşte Yonca Evcimik Ayıp Şeyler sözleri

Sosyal medyanın gündeminde ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in Ayıp Şeyler şarkısı var. Yonca Evcimik, toplumsal konuları ele aldığı yeni şarkısı Ayıp Şeyler'le sosyal medyada linç edildi. İşte Yonca Evcimik Ayıp Şeyler sözleri

Yonca Evcimik yeni şarkısı olay oldu! İşte Yonca Evcimik Ayıp Şeyler sözleri

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, uzun bir aradan sonra bir rap şarkısı olan Ayıp Şeyler'le sevenlerinin karşısına çıktı. Kadına şiddet, çocuk yaşta evlilik, taciz ve tecavüz meselelerine dikkat çeken Ayıp Şeyler şarkısı, ifade biçimleriyle cinsiyetçi olarak değerlendirildi. İşte Yonca Evcimik Ayıp Şeyler sözleri

YONCA EVCİMİK AYIP ŞEYLER ŞARKI SÖZLERİ

Ahlaksızlık, almış başını gitmiş
Dünyanın, çivisi çıkmış, mahvedilmiş
Edep ahlak terbiye yerlerde
Namusum acaba kimlerin elinde

Allahı, para olmuş hepsinin
Ama bu özgür irade, yinede hep senin
Erkeklerin her zaman hedefi belli
Ama kadının fendi erkeği yendi

Amcaların kolunda cillop çıtırlar
Hepsi çok şirin hepsi pıtırlar pıtırlar
Tamam amcalar hiç aynaya bakmazlar fakat
belki kıza bakınca kendi kızını hatırlar

Baylar ve hanımlar
Ezilen ve ezdiren kadınlar
Üstümüze gelen tüm adımlar
Onlar erkek değil apaçık çoğu hadımlar

Baylar ve hanımlar
Ezilen ve ezdiren kadınlar
Yaptıklarınız sizi tanımlar
Artık silkelenin hadi kendinize gelin

Hey heyhey heyler
Hanımlar beyler
Bu kadar olmaz
Bunlar ayıp şeyler

Kadına çoluk çocuğa hayvana şiddet
tecavüz dayak kesmedi mi sizi uyan artık hemcinsim
Sen kadınsın zekisin
Ama bazende gerçekten aşırı cinssin

Bakma sevgilime be kadın çıkacak adın
Mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma
Nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle
Açarsan mahremini içeri girer işte öyle

Uçkuruna sahip çıkamayandan
Yeteri kadar çekmedik mi? dik dur ahlaklı ol ki
Seni hakettiğin gibi sevsinler
İşte bak bu kadın kadın gibi kadın desinler

Baylar ve hanımlar
Ezilen ve ezdiren kadınlar
Üstümüze gelen adımlar
Onlar erkek değil apaçık çoğu hadımlar

Baylar ve hanımlar
Ezilen ve ezdiren kadınlar
Yaptıklarınız sizi tanımlar
Artık silkelenin hadi kendinize gelin

Hey heyhey heyler

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