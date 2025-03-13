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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yöneticiye "kentsel dönüşüm" dayağı iddiası | Son dakika haberleri

        Yöneticiye "kentsel dönüşüm" dayağı iddiası: Burnu kırıldı, şikâyetçi oldu

        İstanbul'un Güngören ilçesinde 52 yıllık binayı kentsel dönüşüm ile yeniletmek isteyen apartman yöneticisi İsmail Hürremoğlu, iddiaya göre, duruma itiraz eden bir daire sahibi tarafından darp edildi. Hürremoğlu, "Apartmanımız deniz kumundan yapılmış. Kentsel dönüşümü istemeyen 2-3 kişi var. İftara iki dakika varken şahıs küfrederek gelip bana saldırdı. Elindeki sert cisimle burnuma vurup kırdı" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 14:16 Güncelleme: 13.03.2025 - 14:17
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        Yöneticiye "kentsel dönüşüm" dayağı iddiası
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        İstanbul'un Güngören ilçesinde binalarını kentsel dönüşüm ile yeniletmek isteyen yönetici İsmail Hürremoğlu, iddiaya göre, bir daire sahibinin saldırısına uğradı. Hürremoğlu, "Kentsel dönüşümü istemeyen 2-3 kişi var, daire kapısından içeri girerken şahıs bana saldırdı. Elindeki sert cisimle burnuma vurup kırdı" dedi.

        İHA'nın haberine göre, Güngören ilçesinde 52 yıllık binada 25 yıldır yöneticilik yapan İsmail Hürremoğlu, yönetim kurulu ile birlikte yarısı bizden kampanyası dahilinde apartmanın kentsel dönüşüme girmesini kararlaştırdı.

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        Ardından yapılan toplantıda 24 daireden oluşan binada 20 daire sahibi kentsel dönüşümü kabul edip imza attı. Hürremoğlu ise, görüştüğü bir müteahhitle bina sakinleri arasında toplantı ayarladı. Toplantıya gelen vatandaşlar müteahhit ile konuşup anlaştı. Bunun üzerine geçin cuma günü binadan karot örneği alındı. Kentsel dönüşümü kabul etmeyen M.K. isimli daire sahibi duruma itiraz etti.

        İddiaya göre, M.K., salı günü yönetici Hürremoğlu'nu iftar saati evine girerken darp etti. M.K.'nin elindeki sert bir cisimle gerçekleştirdiği saldırıda Hürremoğlu'nun burnu ve ayak parmakları kırıldı. Yöneticinin oğlu, binadakiler ve sokaktaki vatandaşlar yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Hürremoğlu yapılan tedavinin ardından kendisini darp eden komşusundan şikâyetçi oldu.

        Yaşadığı olayı anlatan yönetici İsmail Hürremoğlu, "1995 yılından beri burada yöneticilik yapıyorum. Yarısı bizden kampanyası çıkınca kentsel dönüşüm için herkesi bilgilendirdim. Apartmanımız 1973'te deniz kumundan yapılmış. Noter tasdikli resmi yöneticiyim. 24 daireden 20'sinden kentsel dönüşüm için imza topladım. Kentsel dönüşümü istemeyen 2-3 kişi var. İftara 2 dakika varken daire kapısından içeri girerken şahıs küfrederek gelip bana saldırdı. Elindeki sert cisimle burnuma vurup kırdı. Duyanlar gelip bizi ayırdı. Ambulans ile hastaneye gittim. Darp raporu da aldım. Şikâyetçi oldum" diye konuştu.

        Kentsel dönüşüm için yetkililerden yardım isteyen Hürremoğlu "Karot aldırınca geldi bana saldırdılar. Akşamına da benim evimim resimlerini çekip taciz ediyorlar. Beni tehdit ediyor. Telefon kamerasına da çektim, el sallıyor aşağıdan. Yetkililerden bize yardım etmelerini bekliyoruz. Yarısı bizden kampanyası bu sene bitiyor. Her binaya kat vermelerini istiyorum. Karot aldırdık bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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