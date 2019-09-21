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HaberlerFutbol

Yönetimden Avcı'ya güvenoyu

Slovan Bratislava'ya deplasmanda 4-2 mağlup olan Beşiktaş, resmi maçlarda yalnızca 1 galibiyet alırken, yönetimden Abdullah Avcı'ya güvenoyu çıktı. Siyah-beyazlılar, tecrübeli hocaya destek olarak, tepkileri dindirmek istiyor

Beşiktaş

Süper Lig'de geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne de yenilgiyle başladı. Slovan Bratislava'ya deplasmanda 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta yönetim, Başakşehir maçı öncesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya destek oldu. Gazişehir deplasmanında takımın 5. dakikada geriye düşmesi, Slovan Bratislava deplasmanında ise yenilen hatalı gollere karşın takımın oynadığı futbolun gelişme göstermesine dikkat çeken yöneticiler, Beşiktaş'ın önümüzdeki haftalarda ligde hak ettiği yere geleceğine inanıyor. Bratislava deplasmanından döndükten sonra görüşen yönetim, Abdullah Avcı'ya destek olarak, tepkileri dindirmek istiyor.

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