Yorgun mermi Pera bebeği öldürmüştü! Damatla birlikte 5 kişi tutuklandı

Aydın'ın Söke ilçesinde düğün konvoyundan ateşlenen yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren 11 aylık Pera bebeğin ölümüne ilişkin gözaltına alınan, aralarında damat Doğan G.'nin de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Olay, pazartesi günü saat 14.00 sıralarında, Çeltikçi Mahallesi Bayındır Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde annesi Buse Palabıyık ile birlikte oyun oynayan 11 aylık Pera Palabıyık'a, yoldan geçen düğün konvoyundan ateşlenen yorgun mermi isabet etti.

REKLAM EVİN TAVANINDAN SEKTİ, PERA BEBEĞİN KAFASINA İSABET ETTİ Mermi, evlerinin tavanından sekip Pera bebeğin başına geldi. Kanlar içinde kalan bebek, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buse-Ahmet Palabıyık çiftinin tek çocukları Pera bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra Söke Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı saatlerde geçen konvoyun tespiti ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını da inceleyen polis, aralarında damat Doğan G.’nin de bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.