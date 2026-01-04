Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yosi Mizrahi: Cem Yılmaz bizi güldürüyor

        Yosi Mizrahi: Cem Yılmaz bizi güldürüyor

        Cem Yılmaz, kadınların yaşına yönelik yaptığı espri nedeniyle tepki çekmişti. Konuyla ilgili konuşan oyuncu Yosi Mizrahi, ünlü komedyene destek çıkarak; "Cem Yılmaz bizi güldürüyor. Son dönemdeki aldığı eleştirilerin aksine bana iki saatlik mükemmel bir mizah sundu. Kendisini seviyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2026 - 16:01 Güncelleme: 04.01.2026 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Cem Yılmaz'ı seviyorum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yosi Mizrahi, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mizrahi, yılbaşında İstanbul'da evde olduğunu söyledi.

        Yosi Mizrahi, ayrıca Cem Yılmaz'ın gösterisinde, kadınlara yönelik sözleriyle tepki çekmesi hakkında da konuştu.

        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi Haberi Görüntüle

        "CEM YILMAZ'I SEVİYORUM"

        Cem Yılmaz'a destek veren, kendisine övgü dolu sözler sarf eden Yosi Mizrahi; "Yılbaşında biz İstanbul'daydık, evde hep beraber Cem Yılmaz seyrettik. Cem Yılmaz bizi güldürüyor. Son dönemdeki aldığı eleştirilerin aksine bana iki saatlik mükemmel bir mizah sundu. Kendisini seviyorum" dedi.

        Son dönemde oyuncuların sosyal medya takipçilerine göre seçilmesini değerlendiren Yosi Mizrahi; "Eskiden de dergiler vardı, yapımcılar oradan oyuncu bakarlardı. Şimdi de sosyal medya var yapımcılar oradan seçiyorlar" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bir kişi ısınmak için girdiği otomobilde çıkan yangında öldü

        İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, sokakta yaşadığı öğrenilen bir kişi, ısınmak için girdiği otomobilde çıkan yangında hayatını kaybetti.

        #Yosi Mizrahi
        #cem yılmaz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        Elif Kumal'dan 8 gündür haber yok!
        Elif Kumal'dan 8 gündür haber yok!
        22 gün sonra aynı ecel!
        22 gün sonra aynı ecel!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Venezuela'da bundan sonra ne olacak?
        Venezuela'da bundan sonra ne olacak?
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Uzungöl buz tuttu
        Uzungöl buz tuttu
        Ay döngüsü ruhunuzu etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruhunuzu etkiliyor mu?
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        "Ramazan ayı resmi tatil olsun"
        "Ramazan ayı resmi tatil olsun"
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Karı kocanın korkunç planı! 
        Karı kocanın korkunç planı! 
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        Sosyal medyanın karanlık yüzü