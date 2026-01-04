Yosi Mizrahi: Cem Yılmaz bizi güldürüyor

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yosi Mizrahi, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mizrahi, yılbaşında İstanbul'da evde olduğunu söyledi.

Yosi Mizrahi, ayrıca Cem Yılmaz'ın gösterisinde, kadınlara yönelik sözleriyle tepki çekmesi hakkında da konuştu.

"CEM YILMAZ'I SEVİYORUM"

Cem Yılmaz'a destek veren, kendisine övgü dolu sözler sarf eden Yosi Mizrahi; "Yılbaşında biz İstanbul'daydık, evde hep beraber Cem Yılmaz seyrettik. Cem Yılmaz bizi güldürüyor. Son dönemdeki aldığı eleştirilerin aksine bana iki saatlik mükemmel bir mizah sundu. Kendisini seviyorum" dedi.

Son dönemde oyuncuların sosyal medya takipçilerine göre seçilmesini değerlendiren Yosi Mizrahi; "Eskiden de dergiler vardı, yapımcılar oradan oyuncu bakarlardı. Şimdi de sosyal medya var yapımcılar oradan seçiyorlar" ifadelerini kullandı.