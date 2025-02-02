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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Youssef En-Nesyri Alanyaspor maçında yok! - Fenerbahçe Haberleri

        Youssef En-Nesyri Alanyaspor maçında yok!

        Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Youssef En-Nesyri, Çaykur Rizespor maçında attığı gol sonrası formasını çıkardığı için sarı kart gördü ve ligde cezalı duruma düştü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 21:46 Güncelleme: 02.02.2025 - 21:46
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        Golü attı, cezalı duruma düştü!
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        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederken Youssef En-Nesyri galibiyet golünü kaydetti. Karşılaşmanın 89. dakikasında kafayla topu filelere gönderen Faslı forvet takımına 3 puan kazandırırken, son haftalardaki çıkışını sürdürdü. Son 7 maçın 6'sında fileleri havalandıran En-Nesyri, bu süreçte 10 kez gol sevinci yaşadı.

        27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'deki gol sayısını da 13'e çıkardı. En-Nesyri'nin UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 golü bulunuyor.

        Karadeniz ekibine karşı 11'de başlayan En-Nesyri, 90 dakikada sahada kaldı.

        CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

        Youssef En-Nesyri attığı gol sonrası tribünlere koşarken formasını çıkardı. Gol sevincinin ardından hakem Burak Pakkan tarafından sarı kart gösterilen En-Nesyri sarı kart gördü. Faslı futbolcu bu sezon ayrıca Galatasaray, Eyüpspor ve Göztepe maçlarında sarı kart gördü. En-Nesyri, Alanyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

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