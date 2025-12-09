Habertürk
        Youssef En-Nesyri için flaş bir transfer iddiası! - Futbol Haberleri

        Youssef En-Nesyri için flaş bir transfer iddiası!

        Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Tecrübeli golcünün, ara transfer döneminde sarı-lacivertlilerden ayrılmak istediği ve teklif beklediği öne sürüldü. İşte detaylar...

        Giriş: 09.12.2025 - 22:18 Güncelleme: 09.12.2025 - 22:18
        En-Nesyri için flaş bir transfer iddiası!
        Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri için çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

        Africa Foot'ta yer alan habere göre, Faslı futbolcu, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor.

        En-Nesyri'nin Afrika Uluslar Kupası'nda iyi bir performans göstermek ve Avrupa'dan iyi bir teklif alarak sarı-lacivertli takımdan ayrılma planları yaptığı belirtildi.

        Son dönemde eleştiriler alan ve performansı tartışılan En-Nesyri'nin, Fenerbahçe Yönetimi ile de görüştüğü ve bu gergin ortamda artık devam etmek istemediği yazıldı.

        SEZON KARNESİ

        Fenerbahçe forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan En-Nesyri, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.

        Fenerbahçe ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden 28 yaşındaki futbolcunun, güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösteriliyor.

