Youssef En-Nesyri için flaş bir transfer iddiası!
Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Tecrübeli golcünün, ara transfer döneminde sarı-lacivertlilerden ayrılmak istediği ve teklif beklediği öne sürüldü. İşte detaylar...
Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri için çarpıcı bir iddia gündeme geldi.
Africa Foot'ta yer alan habere göre, Faslı futbolcu, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor.
En-Nesyri'nin Afrika Uluslar Kupası'nda iyi bir performans göstermek ve Avrupa'dan iyi bir teklif alarak sarı-lacivertli takımdan ayrılma planları yaptığı belirtildi.
Son dönemde eleştiriler alan ve performansı tartışılan En-Nesyri'nin, Fenerbahçe Yönetimi ile de görüştüğü ve bu gergin ortamda artık devam etmek istemediği yazıldı.
SEZON KARNESİ
Fenerbahçe forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan En-Nesyri, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.
Fenerbahçe ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden 28 yaşındaki futbolcunun, güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösteriliyor.