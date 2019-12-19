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HaberlerTeknoloji

Youtube çöktü mü? YouTube neden açılmıyor? YouTube'a ne oldu?

YouTube çöktü mü? Şeklindeki sorular YouTube kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Sabah saatlerinde Google'da erişim problemi yaşanmasının ardından YouTube'a da erişim sağlanamadı.

Youtube çöktü mü

YouTube çöktü mü? Google YouTube'a ne oldu? Soruları ineternet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. İşte YouTube hakkında detaylar...

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? YOUTUBE'A NE OLDU?

Sabah saatlerinde Google ve internet servisleri üzerinde sıkıntılar yaşandı. Google Youtube ve Google uygulamalarına erişim bir süre sağlanamadı.


GOOGLE YOUTUBE'A NE OLDU?

Ulaştırma Ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konu ile ilgili yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

"Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır. USOM ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir. Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalıdır."

 

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