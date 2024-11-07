Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Youtube Premiuma zam geldi! Youtube Premium zamlı aylık, öğrenci, bireysel, aile, yıllık abonelik ücretleri ne kadar oldu?

        Youtube Premium'a zam geldi! Zamlı Youtube Premium abonelik ücretleri

        Dünyanın en ünlü platformlarından biri olan Youtube, Premium aboneliklerine zam yaptığını duyurdu. Böylece bireysel paket 57,99 liradan, 77,99 liraya yükseldi. İşte, Youtube Premium zamlı abonelik ücretleri güncel paket fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 14:23 Güncelleme: 07.11.2024 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Video izleme platformu olan Youtube, reklamsız video izleme, video indirme gibi özellikler sunan Premium özelliğine zam yaptı. Bireysel, aile ve öğrenci paket fiyatları güncellendi. İşte, Youtube Premium zamlı bireysel, aile ve öğrenci abonelik ücretleri...

        2

        YOUTUBE PREMIUMA ZAM GELDİ!

        Youtube premium ücretlerine zam geldi. Aylık 57,99 TL olan Youtube Premium aboneliği, yüzde 38 artışla 79,99 TL’ye yükseldi. 1 yıllık abonelik ücreti ise 579,99 TL olarak belirlenirken, aile paketi 159,99 TL’ye çıktı.

        3

        YOUTUBE PREMIUM ESKİ FİYAT VE YENİ FİYAT

        Bireysel Paket 57,99 TL'den 77,99 TL'ye,

        Aile Paketi 115,99 TL'den 159.99 TL'ye,

        Öğrenci Paketi 37,99 TL'den 52,99 TL'ye yükseldi.

        4
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        'Gölge Fed Başkanı' mı gelecek?
        'Gölge Fed Başkanı' mı gelecek?
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        Lale'yi 13 makas darbesiyle öldüren kocaya tahrik indirimi: Kararın gerekçesi açıklandı
        Lale'yi 13 makas darbesiyle öldüren kocaya tahrik indirimi: Kararın gerekçesi açıklandı
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        Yunus Akgün için flaş transfer iddiası!
        Yunus Akgün için flaş transfer iddiası!
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        Zürafalı gönderme
        Zürafalı gönderme
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        Genç mühendis Ecem'in ölümüne neden olan TIR şoförünün ifadesi: Kör nokta olduğu için görmedim
        Genç mühendis Ecem'in ölümüne neden olan TIR şoförünün ifadesi: Kör nokta olduğu için görmedim
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        16 yılda 8 kalp krizi! Şok cihazıyla hayata döndürülmüştü...
        16 yılda 8 kalp krizi! Şok cihazıyla hayata döndürülmüştü...
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        Trump'ın Ukrayna politikası ne olacak?
        Trump'ın Ukrayna politikası ne olacak?
        Trump'ın zaferi dünya basınında
        Trump'ın zaferi dünya basınında
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu