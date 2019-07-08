Ünlü YouTube fenomeni Danla Bilic, yayınladığı son videosunda Gülben Ergen'in kendisini tüm sosyal medya hesaplarından takip edip, "Yeni şarkım çıkıyor, beraber bir şeyler yapalım" diyerek mesaj attığını iddia etti.

Ünlü YouTuber, daha sonra sosyal medya hesapları üzerinden çok fazla mesaj aldığından dolayı mesajı geç gördüğünü ifade etti.

Danla Bilic, mesajı gördüğünde ise ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in kendisini takip etmeyi bırakıp, engellediğini söyledi.

ENİS ARIKAN'I ŞAŞIRTAN DEDİKODU

Ünlü YouTuber Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde YouTube üzerinden yayınladığı programında oyuncu Enis Arıkan'ı konuk etmişti.

Arıkan, programda Bilic'e "Hadi isim vermeden birinin dedikodusunu ver" demişti. Bunun üzerine Bilic, "Biri birinden ayrıldı, şimdi başka biriyle beraber çok mutlu" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü YouTuber, daha sonra ısrarı üzerine, ismi Arıkan'ın kulağına fısıldamıştı.

İsmi öğrendikten sonra şaşkınlığını gizleyemeyen Arıkan'ın, "Hangi ara bunu yapabilir? Her gün birlikteyiz neredeyse?" sözleri üzerine takipçileri o ismin Serenay Sarıkaya olduğunu iddia etmişti.