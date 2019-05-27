Arıkan programda Bilic'e "Hadi isim vermeden birinin dedikodusunu ver" dedi. Bunun üzerine Bilic, "Biri birinden ayrıldı şimdi başka biriyle beraber çok mutlu" dedi. Ünlü youtuber daha sonra ısrarı üzerine ismi Arıkan'ın kulağına fısıldadı.

İsmi öğrendikten sonra şaşkınlığını gizleyemeyen Arıkan'ın, "Hangi ara bunu yapabilir?, Her gün birlikteyiz neredeyse?" sözleri üzerine takipçileri o ismin Serenay Sarıkaya olduğunu iddia etti.

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin yaklaşık 3.5 kadar süren ilişkilerine geçtiğimiz nisan ayında son vermişti. Çiftin ayrılık sebebi olarak yakın çevrelerine, "İlişkimizdeki heyecanı kaybettik" dediği öğrenilmişti.