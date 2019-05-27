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Danla Bilic’ten Enis Arıkan’ı şaşırtan dedikodu

Sosyal medyada yayınladığı makyaj videoları ile ünlü olan youtuber Danla Bilic, Youtube üzerinden yayınladığı programında oyuncu Enis Arıkan'ı konuk etti

Danla Bilic - Enis Arıkan - Serenay Sarıkaya

Arıkan programda Bilic'e "Hadi isim vermeden birinin dedikodusunu ver" dedi. Bunun üzerine Bilic, "Biri birinden ayrıldı şimdi başka biriyle beraber çok mutlu" dedi. Ünlü youtuber daha sonra ısrarı üzerine ismi Arıkan'ın kulağına fısıldadı. 

İsmi öğrendikten sonra şaşkınlığını gizleyemeyen Arıkan'ın, "Hangi ara bunu yapabilir?, Her gün birlikteyiz neredeyse?" sözleri üzerine takipçileri o ismin Serenay Sarıkaya olduğunu iddia etti. 

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin yaklaşık 3.5 kadar süren ilişkilerine geçtiğimiz nisan ayında son vermişti.  Çiftin ayrılık sebebi olarak yakın çevrelerine, "İlişkimizdeki heyecanı kaybettik" dediği öğrenilmişti.

 

 

 

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