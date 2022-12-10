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Bakan Bozdağ: Bunlar Türk halkından hükumet kurma yetkisini geri almak istiyor

DHA

Bakan Bozdağ: Bunlar Türk halkından hükumet kurma yetkisini geri almak istiyor


Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT, (DHA)ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "Bunlar Türk halkından hükumeti kurma ve değiştirme, iktidarı seçme yetkisini geri almak istiyor. O yüzden parlamenter sistem istiyorlar. Çok net söylüyorum. Bu sistemde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde iktidarı veren Türk halkıdır" dedi.
Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta AK Parti Çayıralan İlçe Teşkilatı'nca düzenlenen 'İlçe Danışma Meclisi'ne katıldı. Bakan Bozdağ, CHP ve 6'lı masaya yönelik eleştirilerde bulunarak, "Bunlar Türk halkından hükumeti kurma ve değiştirme, iktidarı seçme yetkisini geri almak istiyor. O yüzden parlamenter sistem istiyorlar. Çok net söylüyorum. Bu sistemde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde iktidarı veren Türk halkıdır. Sizsiniz. İktidarı da veren sizsiniz, yıkacak da sizsiniz, iktidarı ayakta tutacak da sizsiniz. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? Cumhurbaşkanının bütün yetkilerini elinden alıyorlar. 'Olan yetkileri de bu' diyorlar, azaltıyorlar, daraltıyorlar. Adeta eli ayağı bağlı bir cumhurbaşkanı modeli tasarlamışlar. Bunlar Türk halkından hükümeti kurma ve değiştirme iktidarı seçme yetkisini geri almak istiyor. Alamazlar. Türk halkına güvenmiyorlar. Çünkü onlar bize iktidar vermez diyorlar" dedi.
Bakan Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanı Jeremy Rifkin'in 'Vizyon Belgesi' programına videokonferansla katılmasına ilişkin ise "Sayın Kılıçdaroğlu dün bir açıklama yapmış. Bugün gazetelerde yer alıyor. Amerikalı danışmanı katılamayınca 'Biz teknolojiyi Türk halkı görsün, diye onu yaptık' diyor. Yahu Türk halkı teknolojinin ne olduğunu bilmiyor mu senin kadar? Yani online toplantıları bu millet senden daha iyi yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkeyi teknolojinin en ileri imkanlarıyla tanıştırdı ve bütün imkanlar Türkiye'de var. Belli ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun haberi yok. Orada kullandığın teknolojiyi kim getirdi Türkiye'ye? Sen gösteriyorsun, o gösterdiğin teknoloji; Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının icraatlarıyla Türkiye'ye yansıdı ve sen de onu kullanıyorsun. Ama buradan da aziz milletimizin adeta aklıyla alay edercesine millet görsün, diyor. Sanki millet bilmiyor. Aziz millet hepimizi görüyor ve hepimizi biliyor. Ben inanıyorum ki yeni dönemde de millet kendini görenle görmeyeni ayırt edecektir" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Yozgat / Çayıralan Harun GÖKÇEOĞLU
2022-12-10 14:55:36

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