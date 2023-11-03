Bozdağ: Ankara'nın güvenliği Bağdat'tan, Şam'dan, Kudüs'ten başlıyor TBMM BaşkanvekiliBekir Bozdağ, "Bugün bazıları çıkmış; 'Filistin davası bizim davamız değildir' diye konuşma cüretini gösterebiliyor. Ankara'nın güvenliği nereden başlıyor? Sincan'dan mı, Yozgat'tan mı başlıyor? Bilesiniz ki Ankara'nın güvenliği Bağdat'tan, Şam'dan, Kudüs'ten, emin olun Üsküp'ten; dört bir yandan etrafımızı kuşatan gönül coğrafyamızdaki huzur, barış ve istikrarla doğrudan ilgilidir" dedi.

TBMM BaşkanvekiliBekir Bozdağ, "Bugün bazıları çıkmış; 'Filistin davası bizim davamız değildir' diye konuşma cüretini gösterebiliyor. Ankara'nın güvenliği nereden başlıyor? Sincan'dan mı, Yozgat'tan mı başlıyor? Bilesiniz ki Ankara'nın güvenliği Bağdat'tan, Şam'dan, Kudüs'ten, emin olun Üsküp'ten; dört bir yandan etrafımızı kuşatan gönül coğrafyamızdaki huzur, barış ve istikrarla doğrudan ilgilidir" dedi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Yozgat'ın Saraykent Belediyesi'nin yeni hizmet binası açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bozdağ, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlayarak, "Bilelim ki bizim bizden başka dostumuz yok. Suriyelinin başına bir şey gelse Iraklının başına bir şey gelse başkalarının başına bir şey gelse onların gideceği bir Türkiye var ama aziz Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin başına bir şey gelse bizim gidecek neremiz var? Onun için vatandaşımız dualarında 'Allah, devlete ve millete zeval vermesin' diyor. Devletimiz var, bayrağımız var, milletimiz var, istikrarınız var, barış ve güven içinde yaşıyoruz ve Türkiye huzur içerisinde. Bu huzuru bozmak isteyenler istikrarı bozmak isteyenler her daim olabilir. Dün de oldu, bugün de olacak, yarın da olacaktır. Ama bu millet onlara fırsat vermeyecek" dedi.

'TÜRKİYE'NİN HUZURU İÇİN ETRAFIMIZDA DA HUZUR OLMALI'

Ardından Filistinli direniş örgütü Hamas ile İsrail arasında yaşanan çatışmalara değinen Bozdağ, Türkiye'nin etrafında yaşanan olayların ülkenin güvenliğini doğrudan etkilediğini belirterek, "Bugün bazıları çıkmış; 'Filistin davası bizim davamız değildir' diye konuşma cüretini gösterebiliyorlar. Ankara'nın güvenliği nereden başlıyor? Sincan'dan mı, Yozgat'tan mı başlıyor? Bilesiniz ki Ankara'nın güvenliği Bağdat'tan, Şam'dan, Kudüs'ten, emin olun Üsküp'ten; dört bir yandan etrafımızı kuşatan gönül coğrafyamızdaki huzur ve barış, istikrarla doğrudan ilgilidir. Oralarda düzen bozulursa bu bozulan düzenin bize de yansımaları olmaktadır. Onun için Türkiye'nin huzuru, güvenliği, barış ve istikrarı diyorsak biz etrafımızda da huzur, güven ve barışın, istikrarın olması için her şeyi yapmamız lazım ki Ankara daha huzurlu olsun, Saraykent daha huzurlu olsun; ama bunu bazıları hala anlamış değil" ifadelerini kullandı.

'FİLİSTİN'DE YAŞAYANLAR İNSAN DEĞİL Mİ?'

Gazze'de, ABD'nin ve bazı Avrupa Birliği ülkelerinin gözetimi, nöbetçiliği ve Birleşmiş Milletler'in takibi altında katliam yapıldığını vurgulayan Bozdağ, "Rusya'yla Ukrayna arasında savaş çıktığında ayağa kalkan ABD, Avrupa, Rusya'ya ambargo uygulayanlar, 'Burada çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor, siviller ölüyor' diye yeri göğü inletenlere soruyorum; Gazze'de yaklaşık 4 bin çocuk öldürüldü, bunlar çocuk değil mi? Gazze yaklaşık 3 bin kadın öldürüldü, bunlar kadın değil mi? Gazze'de 9 bini aşkın insan öldürüldü, bunlar insan değil mi? Camiler bombalandı, kiliseler bombalandı. Birleşmiş Milletler'in kontrolünde mülteci kampları bombalandı. Peki burada yaşayanlar insan değil mi?" diye konuştu.

'KİMSE ZULMÜNÜ ARTIRARAK ÖMRÜNÜ UZATAMADI'

Bölgedeki huzuru ve istikrarı sağlayacak ülkenin yine Türkiye olacağını belirten Bozdağ, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde garantör ülke olma ve yine oraya gıda, insani yardım, ilaç ve benzeri yardımları gönderme konusunda önemli gayretler yapıldı. Türkiye'nin koyduğu tavır benzeri dünyada kimse tavır koymadı. Allah'ın izniyle bu zulüm devam etmeyecek. Zulüm ile kimse abad olmadı. Zulmünü arttırarak kimse ömrünü uzatamadı, uzatamaz. Eninde sonunda zalim başkasına attığı kurşunların kendine attığı kurşunlar olduğunu fark edecektir. Dünyada kanla, gözyaşıyla, zulümle, katliamla, soykırımla ömrünü uzatmış, huzur, refah ve ikame etmiş hiçbir millet, hiçbir devlet yoktur. İsrail'de geçmiş zalimlerin akıbeti ne ise o akıbetten kendini kurtaramayacaktır. Zulümle ömrünü uzatmış bir devleti tarih kitapları henüz yazmadı, bundan sonra da yazmayacaktır."

Konuşmaların ardından Saraykent Belediyesi'nin yeni hizmet binası hizmete açıldı. Açılışa Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve çok sayıda vatandaş katıldı.