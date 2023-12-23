Yozgat'a şehit ateşi düştü

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan´ın (25) acı haberi, Yozgat'taki baba ocağına ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Yozgat´ın Sorgun ilçesi Agah Efendi Mahallesi'nde oturan babası Sedat ve annesi Esengül Arslan´a Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve askeri yetkililer tarafından verildi. Acılı ailenin evine Türk bayrakları asılırken, şehidin evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.