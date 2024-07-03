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        Asansör arıza yapınca iki kat arasında sıkışan kadın hayatını kaybetti

        YOZGAT'ta arızalanan asansörün kapısı açıkken düşmesi sonucu iki kat arasında sıkışan Hülya Uçar (57), olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 02:54 Güncelleme: 03.07.2024 - 02:55
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        Asansör arıza yapınca iki kat arasında sıkışan kadın hayatını kaybetti
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        YOZGAT’ta arızalanan asansörün kapısı açıkken düşmesi sonucu iki kat arasında sıkışan Hülya Uçar (57), olay yerinde hayatını kaybetti.

        Olay, saat 22.00 sıralarında, kent merkezi Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte 6 katlı apartmanın 2’nci katına çıkan Hülya Uçar, asansörden indiği sırada kabin alt kata düştü. İki kat arasında sıkışan Uçar, olay yerinde hayatını kaybetti. Asansörde bulunan yakınlarının haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Asansörde mahsur kalan 1’i çocuk 3 kişi alt kat asansör kapısı açılarak kurtarıldı. İtfaiye ekibinin çalışmalarıyla sıkıştığı yerden çıkartılan Uçar’ın cenazesi ise Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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