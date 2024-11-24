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        Yozgat'ta eğitime 1 gün ara verildi

        YOZGAT Valiliği, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle il genelinde yarın ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 17:53 Güncelleme: 24.11.2024 - 17:55
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        Yozgat'ta eğitime 1 gün ara verildi
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        YOZGAT Valiliği, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle il genelinde yarın ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre gece saatlerinde sıcaklığın ilimiz genelinde -6 ila -10 derece aralığına düşeceği anlaşılmaktadır. Ayrıca zaman zaman devam eden rüzgar tipiye sebebiyet verdiğinden ilimiz genelinde 25 Kasım 2024 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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