Yozgat'ta eğitime 1 gün ara verildi
YOZGAT Valiliği, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle il genelinde yarın ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.
YOZGAT Valiliği, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle il genelinde yarın ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre gece saatlerinde sıcaklığın ilimiz genelinde -6 ila -10 derece aralığına düşeceği anlaşılmaktadır. Ayrıca zaman zaman devam eden rüzgar tipiye sebebiyet verdiğinden ilimiz genelinde 25 Kasım 2024 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.
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