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        Yozgat'ta karda mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı

        YOZGAT'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşları, jandarma ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 21:09 Güncelleme: 24.11.2024 - 21:15
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        Yozgat'ta karda mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı
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        YOZGAT’ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşları, jandarma ekipleri kurtardı.

        Saraykent ilçesine bağlı Benli köyü arazisinde bulunan bağ evine piknik yapmak için giden M.D. (34), S.İ. (30) ve H.İ. (36) dönüş yolunda kar yağışına yakalandı. Otomobilleri kara saplanan biri kadın 3 kişi jandarmadan yardım istedi. Harekete geçen ekipler, mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.

        Jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerinde kar ve buzlanmadan dolayı mahsur kalan ve kaza yapan araç sürücülerine de yardım etti.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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