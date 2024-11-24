Yozgat'ta karda mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı
YOZGAT'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşları, jandarma ekipleri kurtardı.
YOZGAT’ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşları, jandarma ekipleri kurtardı.
Saraykent ilçesine bağlı Benli köyü arazisinde bulunan bağ evine piknik yapmak için giden M.D. (34), S.İ. (30) ve H.İ. (36) dönüş yolunda kar yağışına yakalandı. Otomobilleri kara saplanan biri kadın 3 kişi jandarmadan yardım istedi. Harekete geçen ekipler, mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.
Jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerinde kar ve buzlanmadan dolayı mahsur kalan ve kaza yapan araç sürücülerine de yardım etti.
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