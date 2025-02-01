Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Bakan Tunç: Yargıyı karalamaya çalışanların ardında vesayetçi yargı anlayışı var

        ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Bugün yargıdan rahatsız olanlar, ikide bir yargıya laf atanlar, hakaret edenler, yargı mensuplarımızı, hakimlerimizi, savcılarımızı yakışıksız ifadelerle karalamaya, hakaret etmeye çalışanların ardında, aslında özledikleri vesayetçi yargı anlayışı vardır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 18:03 Güncelleme: 01.02.2025 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Tunç: Yargıyı karalamaya çalışanların ardında vesayetçi yargı anlayışı var
        ABONE OL

        ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Bugün yargıdan rahatsız olanlar, ikide bir yargıya laf atanlar, hakaret edenler, yargı mensuplarımızı, hakimlerimizi, savcılarımızı yakışıksız ifadelerle karalamaya, hakaret etmeye çalışanların ardında, aslında özledikleri vesayetçi yargı anlayışı vardır" dedi.

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Yozgat 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Yozgat'a geldi. Bakan Tunç, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve yargı mensuplarını ziyaret etti, ardından Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen Kongre'de konuştu. Tunç, yargının yapılan kanuni düzenlemelerle demokratik hukuk devleti ilkesine uyarlandığını belirterek, "Kanunlardaki yenilikler, hak arama yollarının artırılması, özel hayatın korunması, çocukların korunması, kadın hakları; tüm bu alanlarda sayısız reformlar, anayasa değişiklikleri gerçekleştirildi. Hukuk devletinin güçlendirilmesi, Anayasa Mahkemesi'nin yapısından tutun da HSK yapısının daha demokratik hale getirilmesine varıncaya kadar, Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısından Yüksek Askeri Şura'nın yapısına varıncaya kadar hepsini demokratikleştirdik. 'Bu ülkede bir daha sıkıyönetim ilan edilmesin' diye Anayasa'da yapısal reformlar yaptık. İşte bugünkü yargı sistemi, demokratik hukuk devleti ilkesine uyarlanmış yargı sistemi, milli iradenin yanında durdu. Bugün yargıdan rahatsız olanlar, ikide bir yargıya laf atanlar, hakaret edenler, yargı mensuplarımızı, hakimlerimizi, savcılarımızı yakışıksız ifadelerle karalamaya, hakaret etmeye çalışanların ardında, aslında özledikleri vesayetçi yargı anlayışı vardır. Eğer bugünkü hukuk sistemi, yargı sistemi, 27 Mayıs'ta iş başında olsaydı Adnan Menderes ve arkadaşları idam edilmezdi. Bugün karaladıkları, hakaret ettikleri yargı sistemi, 12 Eylül'de iş başında olsaydı o Kenan Evren, 'Bir sağdan, bir soldan' diyerek, gençlerin yaşını büyüterek, idam sehpalarına göndermeye cesaret edemezdi. Eğer bugünkü yargı sistemi 28 Şubat'ta iş başında olsaydı o üniversite birincisi başörtülü kızlarımızı, diplomasını almak için kürsüye geldiklerinde, ağızlarını kapatarak, polis zoruyla kürsülerden indirmeye hiç kimse cesaret edemezdi" diye konuştu.

        'ENGELLERİ ORTADAN KALDIRDIK'

        Basın özgürlüğünü daha da güçlendirdiklerini söyleyen Tunç, "Bu ülkede fikir ve düşünce noktasında engelleri ortadan kaldırdık. Basın hürriyetinin, bir başkasının özgürlüğüne müdahale etmesini engelledik. Kişilik haklarına saldırı teşkil eden ifadeler, kanunlarımıza göre de evrensel sözleşmelere göre de suç teşkil eder. Siz bu özgürlüğü, bir başkasına hakaret ederek, yargı kurumlarımızı yaralayarak, Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, siyasetçilerimize, hakaret ederek kullanmak istiyorsanız, buna yargı sistemimiz müsaade etmez" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaletin tecellisine engel olamayacaklar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaletin tecellisine engel olamayacaklar
        AKOM açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
        AKOM açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
        Galatasaray'dan İtalya’da yoğun temaslar!
        Galatasaray'dan İtalya’da yoğun temaslar!
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Bu detaydan sonra bir daha Friends izlemek isteyeceksiniz!
        Bu detaydan sonra bir daha Friends izlemek isteyeceksiniz!
        Türkiye'de ilk kez görüldü
        Türkiye'de ilk kez görüldü
        En sık görülen 5 rüya!
        En sık görülen 5 rüya!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
        Refah sınır kapısı yeniden açıldı
        Refah sınır kapısı yeniden açıldı

        Benzer Haberler

        Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Yozgat 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Yozgat 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:
        Yozgat'ta yerli pancar ve yağlık ayçiçeği tohumları üreticilere tanıtıldı
        Yozgat'ta yerli pancar ve yağlık ayçiçeği tohumları üreticilere tanıtıldı
        Sorgun'da özel çocuklar için bez çanta boyama etkinliği düzenlendi
        Sorgun'da özel çocuklar için bez çanta boyama etkinliği düzenlendi
        Resim öğretmeni olma hayalini gerçekleştiremeyen inşaat işçisi, 55 yıldır k...
        Resim öğretmeni olma hayalini gerçekleştiremeyen inşaat işçisi, 55 yıldır k...
        Sorgun Belediyesi personeline afet ve yangın eğitimi verildi
        Sorgun Belediyesi personeline afet ve yangın eğitimi verildi
        Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, kütüphanede çocuklarla bir araya geldi
        Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, kütüphanede çocuklarla bir araya geldi