Bakan Tunç: Yargıyı karalamaya çalışanların ardında vesayetçi yargı anlayışı var

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Bugün yargıdan rahatsız olanlar, ikide bir yargıya laf atanlar, hakaret edenler, yargı mensuplarımızı, hakimlerimizi, savcılarımızı yakışıksız ifadelerle karalamaya, hakaret etmeye çalışanların ardında, aslında özledikleri vesayetçi yargı anlayışı vardır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Yozgat 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Yozgat'a geldi. Bakan Tunç, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve yargı mensuplarını ziyaret etti, ardından Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen Kongre'de konuştu. Tunç, yargının yapılan kanuni düzenlemelerle demokratik hukuk devleti ilkesine uyarlandığını belirterek, "Kanunlardaki yenilikler, hak arama yollarının artırılması, özel hayatın korunması, çocukların korunması, kadın hakları; tüm bu alanlarda sayısız reformlar, anayasa değişiklikleri gerçekleştirildi. Hukuk devletinin güçlendirilmesi, Anayasa Mahkemesi'nin yapısından tutun da HSK yapısının daha demokratik hale getirilmesine varıncaya kadar, Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısından Yüksek Askeri Şura'nın yapısına varıncaya kadar hepsini demokratikleştirdik. 'Bu ülkede bir daha sıkıyönetim ilan edilmesin' diye Anayasa'da yapısal reformlar yaptık. İşte bugünkü yargı sistemi, demokratik hukuk devleti ilkesine uyarlanmış yargı sistemi, milli iradenin yanında durdu. Bugün yargıdan rahatsız olanlar, ikide bir yargıya laf atanlar, hakaret edenler, yargı mensuplarımızı, hakimlerimizi, savcılarımızı yakışıksız ifadelerle karalamaya, hakaret etmeye çalışanların ardında, aslında özledikleri vesayetçi yargı anlayışı vardır. Eğer bugünkü hukuk sistemi, yargı sistemi, 27 Mayıs'ta iş başında olsaydı Adnan Menderes ve arkadaşları idam edilmezdi. Bugün karaladıkları, hakaret ettikleri yargı sistemi, 12 Eylül'de iş başında olsaydı o Kenan Evren, 'Bir sağdan, bir soldan' diyerek, gençlerin yaşını büyüterek, idam sehpalarına göndermeye cesaret edemezdi. Eğer bugünkü yargı sistemi 28 Şubat'ta iş başında olsaydı o üniversite birincisi başörtülü kızlarımızı, diplomasını almak için kürsüye geldiklerinde, ağızlarını kapatarak, polis zoruyla kürsülerden indirmeye hiç kimse cesaret edemezdi" diye konuştu.

'ENGELLERİ ORTADAN KALDIRDIK'

Basın özgürlüğünü daha da güçlendirdiklerini söyleyen Tunç, "Bu ülkede fikir ve düşünce noktasında engelleri ortadan kaldırdık. Basın hürriyetinin, bir başkasının özgürlüğüne müdahale etmesini engelledik. Kişilik haklarına saldırı teşkil eden ifadeler, kanunlarımıza göre de evrensel sözleşmelere göre de suç teşkil eder. Siz bu özgürlüğü, bir başkasına hakaret ederek, yargı kurumlarımızı yaralayarak, Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, siyasetçilerimize, hakaret ederek kullanmak istiyorsanız, buna yargı sistemimiz müsaade etmez" ifadelerini kullandı.