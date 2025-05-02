Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran genç sayımız 100 bini aştı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye genelinde Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran genç sayımız bugün itibarıyla 100 bini aştı. 100 bin 142 gencimiz bu desteğe başvurdu" dedi.

Bakan Göktaş, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi, Sarıkaya Sosyal Hizmet Merkezi ve Akdağmadeni Huzurevi'nin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. İl Müdürlüğü binasında düzenlenen törende konuşan Göktaş, insanı önceleyen, hayatlara dokunan, yarınlara umut olan kıymetli hizmetleri Yozgat'a kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Yeni hizmet binalarının kente hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Göktaş, sosyal politikaların bir ülkenin sadece bugünü için değil, yarını için de teminatı olduğunu vurgulayarak, "Bir kadının kendi geleceğinde söz sahibi olması, adil politikalarla gerçekleşebilir. Yaşlılarımızın, engelli vatandaşlarımızın hayata tam ve aktif bir katılım sağlaması kapsayıcı uygulamalarla sağlanabilir. İşte bu vizyon doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal hizmetler alanında devrim niteliğinde reformlar hayata geçirdik. Aileyi merkeze alan bir bakış açısıyla, toplumun tüm kesimlerine ulaşan kuşatıcı hizmet modelleri oluşturduk. 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimizin temel unsurlarından biri; hiçbir vatandaşımızı geride bırakmamaktır. Her bireyin insan onuruna yakışır bir yaşam sürmesini sağlayan güçlü bir sosyal devleti inşa etmektir. Bu anlayışla hizmetlerimizi, Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.