Yozgat'ta keneden ölenlerin sayısı 3 oldu

YOZGAT'takene ısırması nedeniyle 1 hafta önce tedaviye alınan Elife Güser (72), hayatını kaybetti.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Akçakışla köyünde yaşayan Elife Güser, bir hafta önce baş dönmesi, halsizlik ve yüksek ateş şikayetleri ile Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücuduna kene yapıştığı belirlenen Güser, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Güser, bugün hayatını kaybetti. Bu yıl Yozgat'ta keneden ölenlerin sayısı 3'e yükselirken, Elife Güser'in cenazesi bugün Ankara'nın Sincan ilçesinde toprağa verilecek. Mesut Güser, "Annem köyde bahçe işleriyle uğraşırken üzerine kene geldiğini tahmin ediyoruz. Rahatsızlık başlayana kadar, sorunun keneden olduğunu bilemedik" dedi.