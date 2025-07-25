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        Yenifakılı Belediye Başkanı Sarıaslan, kazada hayatını kaybetti

        YOZGAT'ın Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan (53), geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 12:38 Güncelleme: 25.07.2025 - 12:40
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        Yenifakılı Belediye Başkanı Sarıaslan, kazada hayatını kaybetti
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        YOZGAT’ın Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan (53), geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Yenifakılı- Kozaklı kara yolu üzerindeki Merdanali köyü yakınlarında meydana geldi. Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan yönetimindeki 66 DN 100 plakalı makam aracı, şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Musa Sarıaslan'ın hayatını kaybettiği, araçta bulunan 2 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        MHP'DEN TAZİYE MESAJI

        MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Sarıaslan için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Durmaz, "Partimizin emektarlarından, 2000'li yıllardan bu yana birlikte yol yürüdüğümüz dava arkadaşımız Yenifakılı Belediye Başkanımız Musa Sarıaslan'ın bu sabah geçirdiği trafik kazasında Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Musa Başkanımıza, değerli kardeşime Cenabıallah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun. Aynı kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan kıymetli meclis üyemize ve görevli kardeşimize acil şifalar niyaz ediyorum" dedi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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