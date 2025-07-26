Kazada hayatını kaybeden Yenifakılı Belediye Başkanı, toprağa verildi

Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan, yönetimindeki 66 DN 100 plakalı makam aracı ile Kayseri'ye giderken kaza yaptı. Yenifakılı- Kozaklı kara yolu üzerindeki Merdanali köyü mevkiinde Sarıaslan'ın kontrolünden çıkan araç takla attı. Belediye başkanı MHP'li Musa Sarıaslan hayatını kaybederken, yanında bulunan belediye başkan yardımcısı, meclis üyesi Metin Dağ ve esnaf Ahmet Suveren yaralandı.

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