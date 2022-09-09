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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat Valisi Polat'ın makam otomobili şehit çocuklarının sünnet aracı oldu

AA

Yozgat Valisi Polat'ın makam otomobili şehit çocuklarının sünnet aracı oldu

YOZGAT (AA) - Yozgat Valisi Ziya Polat, 25 Mayıs 2012 tarihinde Kayseri'nin Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan ve 14 Haziran 2012'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden teknisyen yardımcısı İsmail Sakın'ın oğulları Abidin Görkem ve İsmail Mert Sakın'ın sünnet düğünü için makam aracını tahsis etti.

Polat, makam aracını "Devletimiz var olsun" ve "Emanetin emin ellerde şehidim" yazıları, Türk bayrağı ve balonlarla süsleterek, şehit ailesinin Kavurgalı köyündeki evine gönderdi.

Sünnet düğününe de katılan Vali Polat, Abidin Görkem (12) ve İsmail Mert Sakın'ı (10) tebrik ederek hediye verdi.

Polat, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, devlet için millet için ezan ve bayrak için can veren tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de hayırlı ömür diledi.

Devletin tüm imkanlarını şehitlerin aziz ailelerinin emrine verdiklerini belirten Polat, "Biz sadece milletimizin, devletimizin bize verdiği görevleri yerine getiriyoruz. Bu görevi yaparken de tabii ki gönülden yapıyoruz. Şehitlerimizin emaneti bizim başımızın tacıdır. Sadece Valilik olarak değil, resmi kurumlarımız değil, sivil toplum kuruluşlarımızın, tüm milletimizin baş tacıdır. Bugün de iki yavrumuzun sünnet merasimine geldik. Rabb'im hayırlı sağlıklı, güzel, uzun ömürler versin. İnşallah hep beraber damatlıklarını da görürüz." dedi.

Polat, makam aracını jest olarak tahsis etmediğini vurgulayarak, "Milletimizin malına, milletimiz biniyor. Biz sadece burada bir aracıyız, devletimizin bize verdiği görev zaten milletimize hizmet etmektir. Her şey onların emrindedir." diye konuştu.

Şehidin eşi Dilek Sakın da Vali Ziya Polat başta olmak üzere kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Çocuklarını sünnet ettirmenin güzel bir duygu olduğunu ancak buruk olduklarını belirten Sakın, "Çok büyük bir mutluluk var ama çocuklarımı babasız büyütüyorum. Valimize davetiye götürdüğümde kendisi makam aracını düğün aracı yapmayı söyledi, kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Makam aracına binen Abidin Görkem, İsmail Mert ve Dilek Sakın, polis ve jandarma eskortu eşliğinde oluşturulan konvoy ile babası Şehit İsmail Sakın'ın Yozgat Şehitliği'ndeki mezarına gitti.

Duygulu anların yaşandığı şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Ali Gülden dua etti.

Konvoy eşliğinde yapılan şehir turundan sonra çocuklar köydeki evlerine döndü.

Şehit çocuklarının sünnet düğününe Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz ve vatandaşlar katıldı.

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