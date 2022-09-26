Yozgat'ta iş makinesinden mazot çaldıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

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YOZGAT (AA) - Yozgat'ta yol yapım inşaatında çalışan iş makinesinden mazot çaldıkları ileri sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

Aydıncık ilçesinde D190 kara yolu Kalealtı mevkisinde yol yapım inşaatında çalışan iş makinesine camları kırılarak zarar verildiği ve yakıt deposundan yaklaşık 200 litre mazot çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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