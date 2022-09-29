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Fuat Oktay OSB'de fabrikalar kurulmaya başlandı

AA

Fuat Oktay OSB'de fabrikalar kurulmaya başlandı

YOZGAT (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın önerdiği "yerelden kalkınma" modeli kapsamında Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kurulan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) fabrikaların inşaatına başlandı.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, AA muhabirine, 2020'de tescillenen OSB'de savunma sanayi başta olmak üzere gıda, tekstil, tarım makineleri, organik kimya, metal, ambalaj, otomasyon ve makine sanayi alanlarında üretim yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın yerelden kalkınma hamlesini ilçelerinde uygulamaya çalıştıklarını aktaran Coşar, "Bu organize sanayi bölgesi sadece Boğazlıyan'ın değil, çevredeki 5 ilçenin organize sanayi bölgesidir. Burası, Boğazlıyan ve çevremizdeki ilçelerimizin kalkınmasına, ülke ekonomisine çok büyük katkı sunacak." diye konuştu.

Coşar, Fuat Oktay OSB'nin Boğazlıyan ilçe merkezine 9, Sarıkaya'ya 20, Yenifakılı'ya 25, Çandıra 22, Çayıralan'a 40 kilometre uzaklıkta olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"29 parselden oluşan OSB'nin toplam alanı 1070 dönüm, 650 dönümü sanayi alanına sahip. Şu anda doluluk yüzde 95 civarında. Fuat Oktay OSB tamamlandığında 6 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak, 185 milyon dolar ihracat hacmi oluşacak. Orta ölçekli bir organize sanayi bölgesidir, şu anda altyapı çalışmaları hızla devam etmekte. Altyapıda kanalizasyon, yağmur suyu çalışmaları tamamlandı, su ve iletişim hattı çekilmekte. Elektrik ve doğal gaz hattı ihalelerimiz yakın zamanda yapılacak."

- "Aralıkta ilk fabrika üretime başlayacak"

Yatırımcıları Fuat Oktay OSB'ye davet eden Coşar, "Şu an gıda sektöründe bir fabrikamızın inşaatı başladı ve aralıkta üretime geçecek. 4 fabrikamızın projesi hazırlandı, yapı denetim süreci devam ediyor. Bir fabrikamız hafriyat aşamasında, 2 fabrikanın da şantiyesi kuruluyor. OSB'nin kurulmasında başta Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- İlçe halkı da esnaf da memnun

İlçe halkından Yukarımahalle muhtarı Bahadır Yener Taşdelen de OSB faaliyete geçtiğinde ilçeye önemli katkı sunacağını söyledi.

Taşdelen, "İnşallah gençlerimiz kahve köşelerinden, boş gezmekten uzaklaşıp iş sahibi olacak. Sayın Fuat Oktay Bey'e çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Mehmet Balıkçı da OSB'nin kurulmasıyla gençlerin iş bulacağını, evine ekmek götüreceğini belirterek, yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Esnaf Mevlüt Karakoç da "Burada bir organize sanayi bölgesinin yapılması her yönden avantaj olacak. Tahmini 5-6 bin kişinin istihdam edileceği söyleniyor. Bu bizim için büyük bir istihdam." diye konuştu.

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