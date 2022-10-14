Ovakent Şeyh-ül Kurra Ahmet Şükrü Efendi Hafızlık Kur'an Kursu eğitime başladı

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YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent beldesinde hizmete açılan Şeyh-ül Kurra Ahmet Şükrü Efendi Erkek Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu'nda eğitim başladı.

Kur'an kursunu ziyaret eden Boğazlıyan Müftüsü Atıf Akşit, özellikle hafız yetiştirme üzerinde yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Hayırsever vatandaşların katkılarıyla yapılan Kur'an kursunda genç hafızların yetişeceğini aktaran Akşit, "Şu anda 40 civarında öğrencimiz hafızlık eğitimi almakta. Binamızda 4 hafızlık sınıfı, 10 yatakhane, 2 sosyal etkinlik odası, mescit, yemekhane ve idari bürolar bulunuyor." dedi.

Akşit, yaklaşık 16 bin metrekare alana yapılan kurs binasının yatakhaneleri, bahçesi ve sosyal tesislerinin de bulunduğunu ifade ederek, "Kursumuzun yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Kursumuza civar il ve ilçelerden gelen öğrencilerimiz de var." ifadelerini kullandı.



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