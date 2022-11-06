Boğazlıyan'da Atatürk büstüne zarar veren şüpheli tutuklandı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde okul bahçesindeki Atatürk büstüne zarar veren zanlı tutuklandı.
Yenipazar beldesi Aşağısarıkaya İlkokulu bahçesindeki Atatürk büstüne önceki gün benzin döküp yakarak zarar veren şüpheli D.S. (24), jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan şüphelinin ağabeyi A.S'nin de 28 Ekim'de aynı Atatürk büstüne çekiçle zarar verdiği, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.