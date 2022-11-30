Bozok Üniversitesi'nde öğrenci sayısı yaklaşık 24 bine ulaştı

YOZGAT (AA) - Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversitenin lisans ve ön lisans bölümlerinin yüzde 100'e yakın doluluk oranına ulaştığını söyledi.

Rektörlük binasında basın toplantısı düzenleyen Karadağ, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Karadağ, 2022-2023 akademik yılında öğrenci sayısının Bozok Üniversitesi'nde 23 bin 961 olduğunu belirterek, "936 akademik, 416 idari, 291 sözleşmeli, 451 sürekli işçi olmak üzere 2 bin 94 personelimiz bulunmaktadır. Üniversitemizi 2022-2026 hedefini girişim odaklı üniversite olarak konumlandırdı. Bilgiyi teknolojiye dönüştüren, teknoloji de sanayiciyle buluşturan üniversite olacağız. Bizim sanayicilerle buluşmamızda en önemli şartımız. Yapılacak yatırımın kesinlikle Yozgat'a yapılmasıdır." diye konuştu.

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin de sağlık hizmetleri açısından kente önemli katkılarının bulunduğunu aktaran Karadağ, "Hastanemizde aylık ortalama 13 bin hastaya hizmet sunulurken, 750 civarında da ameliyat yapılmaktadır. Hastanedeki eksik branşlardaki doktorlarımızı da tamamlamak için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Basın toplantısına Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Arif Osman Tokat katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.