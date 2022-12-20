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Yozgat'ta "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle yapılacak konutlar için kura çekildi

AA

Yozgat'ta "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle yapılacak konutlar için kura çekildi

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında inşa edilecek 1882 konuttan 500'ünün hak sahibi kurayla belirlendi.

Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi Salonu'nda noter huzurunda, Yozgat merkez ile Sorgun ve Akdağmadeni ilçelerinde yapılacak 500 konutun kurası çekildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Ziya Polat, mutlu bir gün yaşandığını belirterek, bugün ve yarın toplam 1882 konutun kurasının çekileceğini söyledi.

Yozgat için yatırım yapmaya ve yatırıma destek olmaya devam edeceklerini anlatan Polat, "Buradan, Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başvuru yapan hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah başvuru yapan hemşehrimizin de ev sahibi olacağı, dükkan sahibi olacağı, arsa sahibi olacağını yakında göreceğimizi düşünüyorum." dedi.

Belediye Başkanı Celal Köse de "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, kura çekilişinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kent merkezindeki konutlar için 8 binin üzerinde başvuru olduğunu ifade eden Köse, "Kurada ismi çıkanlar sevinecek, çıkmayanlar da üzülmesin. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ile görüştük, ikinci etapta da Yozgat'ta merkez olarak ziyadesiyle payımıza düşeni alacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yozgat merkezde 300, Sorgun ve Akdağmadeni'nde 100'er konutun hak sahibi kura ile belirlendi. 1382 konutun kurası ise yarın çekilecek.

Kurada ismi çıkan vatandaşlardan Hamide Yücel, çok mutlu olduğunu dile getirerek, "İlk kez evim oldu, kiradayım. Allah'ım herkese nasip etsin." ifadesini kullandı.

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