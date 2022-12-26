Yozgat'ta tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 103 sikke ve 10 obje ele geçirildi

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta bir şüphelinin üzerinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 103 sikke ve 10 obje ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan ilçesinde şüpheli M.Ç'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
İlçe merkezinde jandarma tarafından yakalan zanlının üzerinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen çeşitli dönemlere ait 103 sikke ve 10 obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.