Aydıncık'ta "Bozkırın Çocukları" korosu ilk konserini verdi

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YOZGAT (AA) - Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde müzik öğretmeni ve müzisyen eşi tarafından oluşturulan "Bozkırın Çocukları" korosu ilk kez sahne aldı.

Müzik öğretmeni Leylahan ve eşi Saygın Şahin tarafından ilçede 11-13 yaş arasındaki öğrencilerden koro kurdu.



Yaklaşık 3 aylık eğitimin ardından koro, Aydıncık Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

Sevilen türkü ve şarkıları seslendiren koro, dinleyicilerden alkış aldı.

Konseri, Aydıncık Kaymakamı Mustafa Turan, Belediye Başkanı Ahmet Koçak, daire müdürleri ve vatandaşlar izledi.

Konserin ardından Belediye Başkanı Koçak, Leylahan ve Saygın Şahin'e teşekkür etti.

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