Aydıncıklı öğrenciler yurt dışından döndü

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YOZGAT (AA) - Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus mesleki eğitim projesi kapsamında Çekya'ya giden Yozgatlı öğrenciler, 15 günlük eğitimin ardından yurda döndü.

Yozgat'ın Aydıncık Kazankaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarım alanı öğrencileri, Prag'da botanik bahçesinde 2 hafta eğitim aldı.

Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler Aydıncık ilçesine döndü.

Okul Müdür Yardımcısı Yaşar Kemal Eser, AA muhabirine, 15 gün süren eğitimin öğrencilere açısından çok faydalı olduğunu söyledi.

Eser, öğrencilerin yeni yerler gördüğünü, tarım alanında yeni teknikler öğrendiğini belirtti.



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