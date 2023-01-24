Şehit Ali Arslan'ın Yozgat'taki ailesine acı haber verildi

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YOZGAT (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Ulaştırma Er Ali Arslan'ın Yozgat'ın Çekerek ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Askeri yetkililer, şehit Arslan'ın (27) Kuzgun köyündeki babaevine gelerek, annesi Kadiriye Arslan ve yakınlarına acı haberi verdi.

Türk bayrağı asılan evin önünde bir ambulans ve sağlık ekipleri hazır bekletilirken, şehit haberini duyan vatandaşlar da eve taziyeye gelmeye başladı.

Şehidin babası Osman Arslan'ın 2010'da vefat ettiği belirtildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.