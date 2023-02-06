İç Anadolu'dan deprem bölgesine personel, araç ve yardım malzemesi gönderildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İç Anadolu'dan deprem bölgesine personel, araç ve yardım malzemesi gönderildi

AA

İç Anadolu'dan deprem bölgesine personel, araç ve yardım malzemesi gönderildi

YOZGAT (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Yozgat, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Sivas ve Kayseri'den, deprem bölgesine personel, araç ve yardım malzemesi gönderildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem bölgesine 6 ekskavatör, 10 kepçe, 14 kamyon, 2 çekici, 2 loader ile birer kurtarıcı, pikap, minibüs, grayder olmak üzere 38 araç ve 247 personel intikal ettiği belirtildi.

Açıklamada, gıda maddesi, battaniye, ısıtıcı, bebek bezi, mama, jeneratör, giysiden oluşan 2 tır yardımın da gönderildiği ifade edildi.

Öte yandan, Sorgun Belediyesi ise battaniye, gıda ve giysiden oluşan 7 yardım tırını, Sarıkaya Belediyesi de çeşitli ihtiyaç malzemelerini taşıyan yardım tırını deprem bölgesine sevk etti.

- Niğde

Niğde Valiliği ile Niğde Belediyesi koordinesinde başlatılan yardım kampanyası kapsamında vatandaşlardan battaniye, kaban, su, ısıtıcı, bot ve ayakkabı toplandı.

Toplanan yardım malzemesi 2 tır ile belediye önünde düzenlenen törenin ardından deprem bölgesine uğurlandı.

- Nevşehir

Deprem bölgesindeki arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere hazırlıklarını tamamlayan ekipler Nevşehir'den yola çıktı.

Nevşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki çalışmalarda kullanılması amacıyla ekskavatör, hafriyat kamyonu ve jeneratörü görevli personelle birlikte bölgeye gönderdi.

Kapadokya Havalimanı Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele biriminde görevli 13 personel Adıyaman'a uğurlanırken, Ürgüp Belediyesi ise bir itfaiye aracı ile 17 arama kurtarma personelini Hatay iline gönderdi.

Kentten, gün içinde 34 ekip, 205 personel, 4 ambulans, 1500 kişilik mobil aşevi, 2 kurtarıcı, 4 UMKE ve 11 itfaiye kurtarma aracı da bölgeye gönderilmişti.

- Kırşehir

Kırşehir'den, deprem bölgesine 2 tır yardım malzemesi gönderildi.

İçinde gıda, giysi, battaniye, ısıtıcı ve barınma malzemeleri olan 2 tırın ardından, vatandaşlardan toplanan diğer yardım malzemeleri de belirli aralıklarla gönderilmeye devam edilecek.

Öte yandan, kentten yola çıkan, İl Özel İdaresi, İl Sağlık Müdürlüğü, Kırşehir Belediyesi ve diğer kurumlara ait 40 araç ve 134 personelin de deprem bölgesinde görev yapmaya başladığı belirtildi.

- Sivas

Sivas'ta depremden zarar gören vatandaşlar için valilik ve belediye tarafından yardım kampanyası düzenlendi.

Bu çerçevede, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşların göndermek istediği yardımlar, emniyet ekipleri tarafından adreslerinden alınarak Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde toplandı.

Kampanya kapsamında, toplanan battaniye, ısıtıcı, çocuk bezi, mama, bot, su ve giyeceklerden oluşan yardım malzemeleri, 3 tırla Malatya'ya gönderildi.

Kampanya kapsamında aynı bölgeye yarın sabah 20 bin ekmek gönderileceği öğrenildi.

- Kayseri

Yukatel Kayserispor Kulübü tarafından, depremzedelere çeşitli yardım malzemelerinin ulaştırılacağı duyuruldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın faydalanması için 2 bin kışlık polar, atkı, bere, birer tır battaniye ve elektrikli sobanın deprem bölgesine ulaştırılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon sağlamıştır." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İç Anadolu'da eğitime kar engeli
YEREL HABERLER İç Anadolu'da eğitime kar engeli
Yozgat'ta eğitime 1 gün ara verildi
YEREL HABERLER Yozgat'ta eğitime 1 gün ara verildi
Sarıkaya Ziraat Odası Başkanlığına Şevki Güngör yeniden seçildi
YEREL HABERLER Sarıkaya Ziraat Odası Başkanlığına Şevki Güngör ...
Sorgun Ziraat Odası Başkanlığına Hacı Tuzlacık yeniden seçildi
YEREL HABERLER Sorgun Ziraat Odası Başkanlığına Hacı Tuzlacık ...
Yozgat'ta 19 bin 292 öğrenci ücretsiz yemekten faydalanacak
YEREL HABERLER Yozgat'ta 19 bin 292 öğrenci ücretsiz yemekten ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.