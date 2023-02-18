Yozgat'ta deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat'ta deprem bölgesine yardımlar sürüyor

AA

Yozgat'ta deprem bölgesine yardımlar sürüyor

YOZGAT (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere Yozgat'tan yardımlar devam ediyor.

Sorgunlu iş insanı Haluk Ateşer, iş yerinde, deprem bölgesinin acil ihtiyaçlardan olan seyyar tuvalet üretmeye başladı.

Bugüne kadar deprem bölgesine 60 seyyar tuvalet gönderen Ateşer, AA muhabirine, bu sayıyı 100'e çıkaracağını söyledi.

Ateşer, "Bölgede kanalizasyon bağlantısı olmadığından tuvaletlerin depolama yapabilecek özelliğe sahip olması gerekiyordu. Biz de 70 litre depolama kapasitesi bulunan tuvalet ürettik." dedi.

Tuvaletlerin çadır içinde de kullanmaya uygun tasarlandığını ifade eden Ateşer, "Bu tuvaletler çevremizde kolayca bulunan malzemelerden çöp bidonları, plastik leğen gibi eşyalar bir araya getirilerek yapılmıştır. Depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşlarımız malzeme getirirse firma olarak biz tuvalet üretimini ücretsiz yaparız ve bölgeye teslim ederiz." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat Belediyesi çağrı merkeziyle depremzedelerin taleplerini karşılıyor
YEREL HABERLER Yozgat Belediyesi çağrı merkeziyle depremzedelerin ...
Yozgat'ta yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Yozgat'ta yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Yozgat'a gelen depremzedelere psikososyal destek veriliyor
YEREL HABERLER Yozgat'a gelen depremzedelere psikososyal destek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.