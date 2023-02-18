Yozgat'ta deprem bölgesine yardımlar sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YOZGAT (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere Yozgat'tan yardımlar devam ediyor.

Sorgunlu iş insanı Haluk Ateşer, iş yerinde, deprem bölgesinin acil ihtiyaçlardan olan seyyar tuvalet üretmeye başladı.

Bugüne kadar deprem bölgesine 60 seyyar tuvalet gönderen Ateşer, AA muhabirine, bu sayıyı 100'e çıkaracağını söyledi.

Ateşer, "Bölgede kanalizasyon bağlantısı olmadığından tuvaletlerin depolama yapabilecek özelliğe sahip olması gerekiyordu. Biz de 70 litre depolama kapasitesi bulunan tuvalet ürettik." dedi.

Tuvaletlerin çadır içinde de kullanmaya uygun tasarlandığını ifade eden Ateşer, "Bu tuvaletler çevremizde kolayca bulunan malzemelerden çöp bidonları, plastik leğen gibi eşyalar bir araya getirilerek yapılmıştır. Depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşlarımız malzeme getirirse firma olarak biz tuvalet üretimini ücretsiz yaparız ve bölgeye teslim ederiz." diye konuştu.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.