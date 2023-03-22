Yenifakılı'da "Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı" oluşturuldu

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YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına "Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Altıhavut mevkisinde düzenlenen fidan dikim törenine, Yenifakılı Kaymakamı Mehmet Şirin Altay, Belediye Başkanı Soner Yalçın, daire müdürleri, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Altay, Yenifakılı ilçe halkının deprem anından beri yaptıkları desteklerle depremzedelerin yanında olduğunu belirterek, fidan dikimine katılanlara teşekkür etti.

Ağaçlandırma alanına "Tek Yürek Hatıra Ormanı" ismi verilirken, törenin ardından öğrenciler ve katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu.

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