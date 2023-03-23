Akdağmadeni'nde öğrencilere göz sağlığı taraması yapılıyor

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde tüm öğrenciler göz sağlığı taramasından geçiriliyor.

Akdağmadeni Belediyesi tarafından projelendirerek hayata geçirilen Akdağmadeni Kaymakamlığı, Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu, Akdağmadeni Devlet Hastanesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında 2 bin öğrenci kontrol edilecek.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, çocuklardaki göz sağlığı sorunlarının erken teşhisinin çok önemli olduğunu söyledi.

Çocuklarda görme kusurlarının ağrıyla veya başka bir şekilde kendini belli etmediği için gözden kaçabildiğini ve ilerleyen yaşlarda görme bozukluları oluştuğunu ifade eden Yalçın, "Bu anlamda önleyici bir sağlık hizmeti olarak ilçemizde yaklaşık 2 bin çocuğumuz göz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Mehmet Canleblebici tarafından muayene edilmektedir." dedi.

Akdağmadeni Devlet Hastanesi göz hastalıkları uzmanı Op.Dr. Mehmet Canleblebici de çocukların göz muayenesini yaptıktan sonra bir sorun görüldüğünde tedavi sürecinin başlatıldığını belirtti.



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