Yozgat'ta aynı bölgede meydana gelen iki trafik kazasında bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı

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YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde aynı bölgede meydana gelen iki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Sivas'tan Ankara yönüne seyreden R.D. yönetimindeki 34 CHH 340 plakalı otomobil, D-200 kara yolu Akdağmadeni ilçesi Oluközü beldesi yakınlarında şarampole devrildi. Kazada sürücü ile 4 kişi yaralandı.

Aynı bölgede kazazedelere yardım için duran B.T. yönetimindeki 06 KRC 98 plakalı otomobil ile G.D. kontrolündeki 34 GR 4640 ve A.Ç. idaresindeki 66 AAJ 188 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada 06 KRC 98 plakalı araçtaki S.Ü. olay yerinde yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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