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Görevi başında öldürülen veteriner hekim Volkan Lale, kabri başında anıldı

AA

Görevi başında öldürülen veteriner hekim Volkan Lale, kabri başında anıldı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde görev yaptığı mezbahada çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden veteriner hekim Volkan Lale, ölümünün birinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Lale için Yozgat Veteriner Hekimler Odası tarafından Mehmetbeyli köyü mezarlığındaki kabri başında anma programı düzenlendi.

Programa, Türk Veteriner Hekimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Murat Fındık, Veteriner Hekimler Derneği Genel Sekreteri Müşteba Binici, çevre illerdeki Veteriner Hekimler Oda Başkanları ile veteriner hekim Volkan Lale’nin ailesi katıldı.

Türk Veteriner Hekimler Birliği Genel sekreteri Prof. Dr. Murat Fındık, yaptığı açıklamada, 25 Nisan'ın Lale’yi anma günü olarak ilan ettiklerini belirterek "Yozgat'a sınır bütün illerdeki oda başkanlarımız ve yönetim kurulu üyeleri buradalar. Biz her yıl nisan ayının son cumartesi gününü Dünya Veteriner Hekimleri günü olarak kutluyorduk. Bu yıl itibarıyla 25 Nisan'ı Volkan Lale’yi anma günü olarak ilan ettik. Her yıl burada mezarı başında meslek şehidimizi anacağız." dedi.

Veteriner hekimlerin kamu hizmeti sunan bir meslek grubu olduğunu ve bu meslek grubunun da şiddete uğradığını vurgulayan Fındık, "Bu şiddet artarak devam ediyor. Biz sağlık sınıfında yer alıyoruz. Şiddetin mağduruyuz, bunu dile getiriyoruz. Başka Volkan Lale'ler kaybedilmesin istiyoruz." diye konuştu.

Veteriner Hekim Volkan Lale'nin babası Zülal Lale ise oğlunun katillerinin müebbet hapis cezası almasını istediklerini belirtti.

Veteriner Hekim Volkan Lale, 25 Nisan 2022'de görev yaptığı mezbahada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Y.B. tarafından bıçaklanmış, kaldırıldığı Sorgun Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

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