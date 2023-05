Yozgat'ta ORAN ve KOP destekli 2 projenin sözleşmesi imzalandı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen turizm projesi, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen sulama projenin sözleşmeleri imzalandı.

Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan imza töreninde konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, Aydıncık ilçesinde Kazankaya Kanyonu Turizm Rotası Projesi hazırlandığını ve bu projenin ORAN Kalkınma Ajansı ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklendiğini söyledi.

Kazankaya Kanyonu'nun kentin marka değerlerinden olduğunu vurgulayan Polat, "Buranın doğa turizminin merkezi olacağını düşünüyoruz. Orada yürüyüş yolları yapacağız. Kamp alanları, seyir terasları yapacağız. Buraya insanımız geliyor ama insanımızın daha rahat, daha konforlu bir şekilde gelmesini ve kamp yapmasını sağlayacağız. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Polat, KOP destekleriyle de Aşağıkarakaya Barajı'nda kapalı sulama sistemine geçileceğini belirtti.

Sulamaya yönelik yapılan her projenin kapalı devre sistemi olması gerektiğini vurgulayan Polat, "Su kaynaklarımızı daha etkin ve verimli kullanmamız lazım. KOP, ilimizde birçok projeye destek sağlamaktadır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu da proje bedelinin 24 milyon lira olduğunu ve 2 bin 195 dekar alanın sulanacağını ifade etti.

İmza törenine Tarım ve Orman Kayseri Bölge Müdürü İsa Çapkın, ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak ve daire müdürleri katıldı.





















Hepinize saygılar sunuyorum. Eee KOP Bölge Kalkınma İdaresi olarak iki bin on altı yılından itibaren Yozgat'ın da dahil olduğu sekiz il içerisinde bölge kalkınma idaresi faaliyetleri yürütüyoruz. Bu kapsamda merkezde merkezden planlanan işlerin eee dışında yerelden de kalkınmaya destek olabilecek faaliyetlerin yürütülebileceği anlayışıyla bölgemizdeki sorunları tespit etmeye o sorunlara olarak çözüm yollarını bulmaya burada da yereldeki otoritelerle birlikte iş birliği içerisinde kırsal kalkınmanın yerelden eee başlayan unsurlarını telafi etmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar eee Yozgatımıza yaklaşık beş altı yıl içerisinde üç yüz milyon civarında bir bütçeyi eee aktarmış bulunmaktayız. Bu bütçe içerisinde tarımdan sanayiye, eğitimden eee sağlığa kadar Sulamaya kadar pek çok ııı proje yer almakta. Bu kapsamda ııı sayın valimiz sizlerin de tensipleriyle birlikte ııı Sorgun ilçemizin Aşağı Karakaya Göletinin kapalı sistem sulama tesisinin eee projesini gerçekleştirmek üzere bugün burada bulunuyoruz

. Inşallah sizlerle birlikte eee yine Bakanlığımızdan eee Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan almış olduğumuz olurla birlikte beraber oluşturmuş olduğumuz projenin bugün hayata geçirilmesi için eee bir imza töreni gerçekleştirmiş olacağız. Ondan sonra da inşallah yıl sonuna kadar hızlı bir şekilde eee bu sulama devreye girmesi topraksız tarımın topraklı ııı sulu tarıma özür diliyorum susuz tarımı sulu tarıma çevrilmesiyle ilgili bir ııı projeyi daha hayata geçirmiş olacağız bu çiftçilerimiz için kimine göre kimi yerde ııı bire iki kimi yerde bire üç ııı avantajlı ürün elde etmek yüksek katma değerli ııı gelir elde etmek anlamına geliyor ııı bu da hem çiftçilerimizin daha fazla ürün elde etmesi hem ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaları hem de yerelde çiftçimizin ekonomisine katkı sağlaması anlamına gelecek diye düşünüyorum Iıı inşallah bölgemiz için hayırlı uğurlu olur. Peki ne kadar ağırlık sulayacak kaç hektar? Iıı iki bin yüz doksan beş dekar, yaklaşık iki yüz on hektar. Bir alanda ııı yaklaşık yirmi dört milyon ııı TL tutarında bir yatırım olacak Sayın Valim. Etecek bir şey var mı Resul? Sayın Valim, teşekkür ederim. Önderliğinizle güzel bir proje oldu. Aşağı Sorgun,





Aşağı Kargı Barajı büyük bir gölet. Sulama hacmi, sulama hafızası güzel. Eee buradan daha önceden aç Kanalı sulamamız vardı. Özel idare göleti burası. Dolayısıyla kapalı sisteme geçtiğimiz zaman bir kere yüzde kırk bir su tasarımı olacak. Boşakenden sonra engel olacağız. Hem böyle bir katkımız olacak hem de eee çiftçilerimizin eee ürün deseni değişecek. Inşallah bölgemizde ciddi bir destek vereceğiz. Eee KOP'un projemize hibe desteği yirmi dört milyon. Evet topçuyu da evet. Geçen sene yaptığımız topçu göletindeki suyun topçu yönetimden getirilmesini de sağ olsun kokte Desteğiyle yapmıştık. Bu arada yaklaşık on binin üzerinde bize destek vermişti. Şu an biliyorsunuz Divan tarafındaki sular eee tarım dışında kullanılan zamanlarda topçu yok. Topçu yapıyoruz. Şu anda akıyor arkadaşlar. Yine sayın valim bu sene yine bilginiz dahilinde Güneşli Köyümüzde bir kapalı ııı yani Yozgat il tipi kuracağımız ııı yeraltı. Yeraltı menti yapacağız. Yeraltı göleti yapacağız. Onun da çalışmalara başladık. Yani bir miktar fiyatlara artış da olur mu? Onu da becereceğiz inşallah. Onun da altından kalkacağız. Ilave kaynak koyacağız. Onu da şu an ihale aşamasında Sayın Valim arz ederim. O da eğer ilk yapacak. Yapacağız evvel. Evet. Yeraltı göle tuğla kek yapacağız sayın valim. Evet. Tabii özel idaremize teşekkür ediyorum. KOP başkanımızın şahsında tüm çalışan arkadaşlarımıza, bakanımıza teşekkür ediyoruz. Eee tabii tarım şu an tarımla ilgili imza atıyoruz ama KOP Ajans her konuda destek veriyor. Başkanımız söyledi. Üç yüz milyonun üzerinde destek almış Yiğitler Şeri Yozgat. Eee üç yüz milyon verilen yatırım miktarı. Bunun yansımasını çok çok Çok daha fazla olduğunu hepimiz biliyoruz. Özellikle tarımsal altyapı kaynaklarımız kıt olan su kaynaklarımızı en etki şekilde kullanmamız lazım. Hep söylüyoruz. DSİ'mizin, özel idaremizin, kulüp başkanlığımızın





artık yapılan her projenin kapalı devre sistemi olması lazım. Eee mevcut az olan su kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanmamız lazım. Eee çünkü sadece tarımsal değil şu an Milli Eğitim'e de atıyor da destek veriyor. Sosyal yaşamda da jeotermal evet onu da topçu göletine şu an destek veren KOP eee Yerköy'deki jeotermal kaynakların sosisteme gelmesine de kop veriyor. Bir öncekine ajans yaptırmıştı. Sarıkaya'yı değil mi? Evet. Sarıkaya'daki eee otomasyon sistemini ajans şimdi de Yerköy'e kop yapıyor. Termal eee kaynakların bir araya gelip otomasyon şekline getireceğiz. Inşallah Yerköy'de dokunacağız. Eee onu da beraber inşallah en yakın zamanda Yerköy'ün termalleriyle ilgili de yatırımın olacağını eee göreceğiz. Eee oraya da dokunacağız inşallah. Yerköy'de hep Yerköy termalleri, Yerköy sıcak suyu icraata döküldüğünü, sahaya yansıdığını en yakın zamanda göreceğiz. Onda da sağ olsun Hukuk Başkanımız başkanlığımız diyelim. Eee destek verdi, vermeye devam ediyorlar. Yozgat'a destek veriyorlar. Vermeyi daha çok vermeye devam edecekler. Biz hep Söylüyoruz. Devletin tüm imkanları milletimizin işlerine hizmetlerine, tarımsal faaliyetlerine, kültürel faaliyetlerine, sosyal faaliyetlerine en iyi şekilde yapması için önayak olmak, vatandaşımızın, milletimizin önünü açmak. Eğitime zaten hepimiz gönüllüyüz. Hepimiz eğitime hizmet etmek zorundayız. Veli olarak, anne baba olarak da bu işin içerisinde olmamız lazım. Kurum ve kulislerde ilk geldiğimiz günden beri söylüyoruz. Eğitimin emrindeyiz diye. Eğitim seviyesini kalitesini fiziki anlamda Allah'a şükür hiçbir sıkıntımız yok. Şu an otuz sekiz tane okul binamız yapılıyor, yapılmaya devam ediyor. Eee eğitim kalitesine bir Teknofest'te birincilikler gelmeye başladı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şu an Kayseri finallerine, ortaokulların finallerine, on iki okulumuz gidiyor. Geçmiş yıllara oranla yani biz her zaman yüzlerini de alıyoruz. Yüzdeler olarak çoğalıyoruz. Gençlerimizin daha çok proje yaptığını, öğretmenlerimizin de o çocuklara projeyle ilgili eğitimler verdiğini görüyoruz. Eser projesini biliyorsunuz, eser projesiyle bunu öneren konuştuk. Tabii sadece öğretmen değil, fiziki olarak da ajansımız, devletimizin tüm kurum kuruluşları, öz elem destekliyor. En sonunda inşallah buradan mezun olan çocuklarımızın iyi üniversiteye gittiğini de göreceğiz. Çok daha iyi üniversitelere gittiğini göreceğiz. Sayısal anlamda sayılarımızın arttığını göreceğiz. Eee ve Daha iyi üniversiteye gittiğini göreceğiz. Hep beraber. Sadece turizm değil, tarım, hayvancılık, sosyal yaşam eee geçmişin bağlarına ulaşma, işte büyük nefeste inşallah kazıya başlayacağız. Şu an kazı devam eden yerler var. Topyekun kalkınmaması lazım. Genelden kalkınma, yerelden başlaması lazım bu iş. Sadece resmi kurumlarımız değil, belediyelerimizde, STK'larımızla, basınımızla ortak hedefe aynı yolda yürümek, koşmamız Lazım. Tekrar bu hedefi beraber yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Başkanım şahsında teşkilata teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar.





























Kazankaya'nın oranı imzalanacak. Sayın Valim, kıymetli Erzurum sizleri şahsım ve bölge müdürlüğüm adına saygıyla selamlıyorum. Eee Kazankaya projemiz önceden beri gündemde olan eee Sayın Valimizin buraya göreve göreve başlamasıyla birlikte eee hız kazanan eee bir proje oldu. Ve şu anda eee inşallah projeye yakın zamanda başlayacağız. Eee Sayın eee genel sekreterliğimizle Yozgat genel sekreterliğimizle eee Orhan Kalkınma Ajansı'nın arasında eee imzalanacak bir protokolle eee ilk etabı arkasından biz de Orman Genel Müdürlüğü olarak yine sahada eee geri kalan yatırımlarımızı tamamlayacağız. Eee Yozgatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Valimizin desteklerinden dolayı da eee teşekkür ediyorum. Eyvallah ellerinden emeklerine sağlık. Hepsini alır mısınız ses? Telefonları da alın. Aynen. Bu arada gidiyoruz. Arada gidiyor. Onun için dikkat et. Sayın Valim, kıymetli hazırım. Öncelikle eee Kazankaya Turizm Projemizin hayırlı olmasını diliyoruz. Eee bu proje tabii iki ayaklı. Biraz önce bölge müdürümüzün de bahsettiği gibi işin içerisinde kalkınma ajansı özel idaremiz ve orman genel müdürlüğü var. Eee ilk etabında on iki milyon TL bütçeyle eee Kalkınma Ajansı Özel İdare ortaklığıyla eee yürüyüş yolları eee çadır kamp alanı ve benzeri işler yapılacak Kazankaya'da. Ardından devamını yine Orman Genel Müdürlüğümüz, bölge müdürlüğümüz vasıtasıyla getirecek ve Kazankaya Yozgat sınırları içerisinde baştan başa turizme kazandırılmış olacak. Tabii kanyon Biliyorsunuz çok önemli bir noktada özellikle eee şu anda altyapısı hazır olmadan bile birçok kişi, turist, yerli turist gelip ziyaret etmekte. Inşallah eee bundan sonra eee daha kullanışlı bir altyapıyla eee insanlarımıza hizmet edecektir. Eee ben eee Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüze ve gerçekten işin başından beri bizlere desteğini esirgemeyen Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Projenin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sağ olun.

Evet arkadaşlar. Yine yiğitler şehri Yozgat için güzel bir gün. Önce Kazankaya Kanyonumuzda yapılacak çalışmalara imza atacağız. Ajansımız, Orman Bakanlığımız, Genel Müdürlüğümüz ve özel idaremizin güçlü ortakla ııı uğraşlar sonucunda aynı masada birleştik, müşterimizi birleştirdik. Imzaları da resmi de döküp inşallah bu sene Ihale şu an bakan beyin önünde ihale evrakları. Eee imzadan zaten olur çıktı. Ihale evrakları. Yani izni efendim. Ihale izni için bekliyoruz. Çok yakın zamanda inşallah Kazakkaya'ya dokunmaya başlayacağız. Kazankaya bizim çok çok özel bir değerimiz. Bu ilin marka değerlerinden birisi. Eee uğraşlar sonucunda Allah'a şükür oraya da dokunmak istemiştik. Dokumayla başlıyoruz. Doğa Turizminin merkezi olacak diye düşünüyoruz. Tabii oradaki havzayı da buna eklemek lazım. Çekerek de yine Orman Genel Müdürümüz çok güzel bir bahçe yaptı. Biliyorsunuz lavanta bahçesi. Eee rafting, rafting alanlarımız var. Oradan Aydıncık Aydıncık'tan Saraykent'te Özer Dağı'mızın oteli var. Sarıkaya Roma Havva. Bir rota şeklinde bunu plan dahilinde yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Tabii burada Teknoloji Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Orman Bakanlığımıza çok çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlara bu işi başından beri takip eden sekreterimize, bölge müdürümüze, il müdürümüze teşekkür ediyorum. Nazif Bey'e teşekkür ediyoruz. Ilimiz Aydıncık başkanım da burada. Onların da çok büyük emekleri var. Kaymakamımız burada. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yiğitler şöyle Yozgatımıza, Aydıncık ilçemize, bölgemize tabii daha doğrusu turizmine yeni bir mekan, yeni bir destinasyon hazırladığımızı düşünüyoruz. Inşallah en yakın zamanda da ihalesini yapıp bismillah diyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Hem hanım içinde neler olacak yani gösterdiğiniz şu filmi seyret Ömer. Söylersin o zaman yazalım. Onun görüşlerini eee teknik bilgi verelim onlara. Evet. Tamam. Kemal Bey. Yani biliyorsunuz. Orada kalmak lazım. Tabii şimdi yürüyüş yollarını yapacağız özellikle. Kayalardan geçiş Sadece filmde üstünü yatmamışlar. Üstünde de olacak. Eee kamp alanları, trekking alanları, kamping alanları, sekiz tane seyir tel, bir tane açık seyir teras, bir tane de canlı seyir teras. Yapacağız. Bakacak dediğimiz bölgede iki tarafı da görecek. Basın mensuplarımız da bir gün orada misafir ederiz inşallah. Çoğum tarafına vadisini görecek hem de Aydıncık arasındaki görecek yerde bir cam teras yapacağız. Eee belediyemize de inşallah işletme konusunda destek isteyeceğiz. Beraber belki belediyemize de proje sonrasında devredebiliriz. Eee Zaten insanımız geliyor. Ama insanımızın daha rahat, daha konforlu bir şekilde gelmesi, özellikle kamp alanı yapmak insan, isteyen çok insanımız var. Onlara uygun alanlar ayarlanması, tuvaletlerin olduğu, bu işlerin olduğu alanlar ayarlanmasıyla ilgili proje. Eee tekrar emek veren herkese teşekkür ediyorum. Yiğitler şehre, Yozgat'a mevcut Kazankaya Kanyonumuzu daha iyi hale getirip Çok güzel bir destinasyon çıkardığımızı düşünüyorum. Tekrar hayırlı olsun arkadaşlar. Açın biz de seyredelim arkadaşlar. Sizin yok değil mi Sayın Valim telefon burada? Beş gole baktım da şu alttaki telefon güzelmiş.





