Hububat alım fiyatları Yozgat'ta çiftçinin beklentisini karşıladı

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YOZGAT (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan buğday alım fiyatları Yozgat'ta çiftçinin beklentilerini karşıladı.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, AA muhabirine, açıklanan buğday fiyatlarının dünya piyasası üzerinde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiğini belirten Açıkgöz, "İç Anadolu Bölgesi bu yıl bol yağış aldığı için yüksek rekolte bekliyoruz. Ofislerin bugünden tedbirli davranıp, çiftçinin buğdayını almasını arzu ediyoruz. TMO alım yapmadığı gün buğday fiyatları düşecek. Onunun için devletimizden çiftçinin buğdayını son güne kadar almasını istiyoruz. Yüksek rekolte ve fiyat, çiftçimizin yüzünü güldürecek." dedi.

Şefaatli ilçesine bağlı Caferli köyü çiftçilerinden Murat Şimşek de buğday fiyatlarının üst seviyede olduğunu belirtti.

Açıklanan buğday fiyatlarından memnun kaldıklarını dile getiren Şimşek, "Fiyatlardan dolayı hükümete, Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Fiyatlar çok güzel, Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi.





















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