Hububat alım fiyatları Yozgat'ta çiftçinin beklentisini karşıladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hububat alım fiyatları Yozgat'ta çiftçinin beklentisini karşıladı

AA

Hububat alım fiyatları Yozgat'ta çiftçinin beklentisini karşıladı

YOZGAT (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan buğday alım fiyatları Yozgat'ta çiftçinin beklentilerini karşıladı.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, AA muhabirine, açıklanan buğday fiyatlarının dünya piyasası üzerinde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiğini belirten Açıkgöz, "İç Anadolu Bölgesi bu yıl bol yağış aldığı için yüksek rekolte bekliyoruz. Ofislerin bugünden tedbirli davranıp, çiftçinin buğdayını almasını arzu ediyoruz. TMO alım yapmadığı gün buğday fiyatları düşecek. Onunun için devletimizden çiftçinin buğdayını son güne kadar almasını istiyoruz. Yüksek rekolte ve fiyat, çiftçimizin yüzünü güldürecek." dedi.

Şefaatli ilçesine bağlı Caferli köyü çiftçilerinden Murat Şimşek de buğday fiyatlarının üst seviyede olduğunu belirtti.

Açıklanan buğday fiyatlarından memnun kaldıklarını dile getiren Şimşek, "Fiyatlardan dolayı hükümete, Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Fiyatlar çok güzel, Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi.






Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat'ta çocuklar ve anneleri "Bebek ve Çocuk Kütüphanesi"nde birlikte eğitim alıyor
YEREL HABERLER Yozgat'ta çocuklar ve anneleri "Bebek ve Çocuk ...
Yozgat Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme ve Eğitim Merkezi hizmete girdi
YEREL HABERLER Yozgat Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme ve Eğitim ...
Yozgat'ta hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı
YEREL HABERLER Yozgat'ta hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı
Yozgat'ta 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Yozgat'ta 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliği ...
Aydıncık'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla sergi açıldı
YEREL HABERLER Aydıncık'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.