ORAN Kalkınma Ajansı'ndan Kadışehri Kadın Kooperatifi'ne destek

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YOZGAT (AA) - Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, Kadışehri Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi’nin "Bozkırdan Gelen Lezzet Kadınlara Emanet" projesinin protokolü imzalandı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, proje değerinin 2 milyon 740 bin lira olduğunu söyledi.

Projeye Kadışehri Kaymakamlığının da ortak olduğunu ifade eden Polat, "Her ilçemizde birkaç kadın kooperatifimiz olmaya başladı. Bu kooperatiflerimiz üretim yapıyor, istihdam sağlıyor." dedi.

Polat, hammaddenin maddeye çevrilmesi gerektiğini vurgulayarak, "İnşallah Kadışehri Kadın Kooperatifi, manda sütünü değerlendirerek reçel yapacak. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Bozok Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak fabrikada leblebi üretileceğini aktaran Polat, "Yozgat'ın nohudundan Yozgat leblebisi üretilecek ve piyasaya sunulacak." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından protokol, Vali Polat, Kadışehri Kaymakam Vekili Yunus Polat, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ve kadın girişimci Tuğba Aydın tarafından imzalandı.

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