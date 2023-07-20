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        Sorgun TSO yönetimi huzurevini ziyaret etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 12:52
        Sorgun TSO yönetimi huzurevini ziyaret etti

        YOZGAT (AA) - Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Üzeyir Arslan, Meclis Başkanı İsmail Baran ve yönetim kurulu üyeleri, Sorgun Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

        Arslan ve beraberindekiler, h​​​​​uzurevinde kalan yaşlılarla bir süre sohbet etti.

        Arslan, büyüklerin milli ve manevi değerleri yaşattığını ve gelecek nesillere aktarılmasında köprü görevi üstlenendiğini belirterek, "Tecrübenin temsilcisi büyüklerimiz, bizim en kıymetli hazinelerimizdir. Onları ziyaret ederek hayır dualarını aldık. Bizler onların evlatlarıyız ve her zaman onların yanında olacağız. Bizleri yetiştiren ve geleceğe hazırlayan büyüklerimize, mutlu ve huzurlu günler diliyorum." dedi.

        Huzurevi sakinleri ve personeli de ziyaretlerinden dolayı Arslan ve beraberindekilere teşekkür etti.

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