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        Yozgatlı emekli vatandaş, hurdadan aldığı otomobili yük taşıma aracına dönüştürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 11:37
        Yozgatlı emekli vatandaş, hurdadan aldığı otomobili yük taşıma aracına dönüştürdü

        YOZGAT (AA) - Yozgat'ta yurt dışından emekli 67 yaşındaki Adem Polat, boş zamanını değerlendirmek amacıyla kurduğu atölyesinde, hurdadan aldığı otomobili yeniden dizayn ederek yük taşıma aracı yaptı.

        Avusturya'da 40 yıl inşaat işlerinde çalışıp 7 yıl önce Sarıkaya ilçesi Yukarısarıkaya köyüne dönen Polat, evinin bahçesinde kurduğu atölyede, hobi olarak metal ve ahşaptan oyuncak ile günlük işlerde kullanılabilecek çeşitli eşyalar üretiyor.

        Polat, AA muhabirine, atölyesinde yeniden dizayn etmek için bir yıl önce trafikten kaydı düşürülmüş otomobil aldığını söyledi.

        Otomobilin şasi ve motorunu kullandığını, 50 bin lira masraf yaparak aracı yeniden dizayn ettiğini belirten Polat, "Sac ve profil kullanarak farklı görünümlü yük taşıma aracı yaptım. Aküsünü yeniledim, tekerlek aldım. Sacları birleştirmek için 1300 perçin kullandım." dedi.

        Polat, "Şahmeran" adını verdiği aracın tamponuna, plaka şeklinde dizayn ettiği "66 POLAT 66" yazan tabela yerleştirdi.

        Aracıyla gübre, odun taşıdığını, tescili olmadığı için trafiğe çıkmadığını ifade eden Polat, "Aracı görenler şaşırıyor, 'Markası ne?' diye soruyorlar. Binip kullanmak isteyenler oluyor. Gelin arabası yapmak isteyenler de oldu." diye konuştu.

        Polat, aracını çiftçilerin satın almak istediğini de sözlerine ekledi.

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