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        Sorgun TSO üyelerine kooperatifçilik eğitimi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 16:38
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        Sorgun TSO üyelerine kooperatifçilik eğitimi
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        YOZGAT (AA) - Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), üyelerine yönelik kooperatifçilik eğitimi düzenledi.

        TSO'da düzenlenen törende konuşan TSO Başkanı Üzeyir Arslan, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu'ndaki değişiklikler konusunda üyeleri bilgilendirmek amacıyla bu eğitimi düzenlediklerini söyledi.

        Arslan "14.01.2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 'Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği' uyarınca, çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatif ve üst kuruluşların, yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerine eğitim zorunluluğu getirilmiştir. Üyelerimize yerinde hizmet vermek ve mağduriyet yaşanmaması adına, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile bağlantı kurup, eğitim planımızı yaptık. 5 Eylül'e kadar sürecek olan eğitimimiz, alanında uzman ve Türkiye'ye mal olmuş isimlerin öncülüğünde gerçekleşecektir." dedi.

        Arslan, eğitimlere 197 kooperatif yöneticisinin katıldığını ifade ederek hayırlı olmasını diledi.

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