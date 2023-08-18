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        TMO'nun aldığı hububat miktarı 8,7 milyon tona ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 15:28
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        TMO'nun aldığı hububat miktarı 8,7 milyon tona ulaştı
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        YOZGAT (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, yoğun bir alım kampanyası yürüttüklerini belirterek, "8,7 milyon ton alım gerçekleştirdik." dedi.

        Yozgat ve Yerköy'deki TMO'ya ait alım noktalarını ziyaret eden Güldal, gazetecilere yaptığı açıklamada, bereketli bir hububat sezonu yaşandığını, 21 milyon tonun üzerinde buğday, 8,5 milyon tonun üzerinde de arpa rekoltesi beklediklerini, bunun üzerinde bir rekoltenin de olma ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

        Güldal, Türkiye genelinde hasadın yüzde 80 tamamlandığını, yüksek kesimlerde ise devam ettiğini dile getirerek, "Bereketli bir mahsul senesi geçiriyoruz. TMO yoğun bir alım kampanyası yürütüyor. 8,7 milyon ton alım gerçekleştirdik. Günlük 150-200 bin ton arasında ürün TMO'ya geliyor ve biz alabiliyoruz. Bunun maddi karşılığı da günlük 1 milyar 600 milyon lira. Üreticilerimize 30 gün içinde bedellerini ödüyoruz." diye konuştu.

        Açık sahalar, TMO depoları ve kiralanan lisanlı depolarla 10 milyon ton ürünü alacak kapasitenin hazır olduğunu belirten Güldal, "10 milyon tonun üzerinde gelirse ona da tedbirimiz var. TMO'nun herhangi bir depo, personel, fiyat, finans noktasında sıkıntısı, eksikliği söz konusu değildir. Her zaman söylüyoruz; Toprak Mahsulleri Ofisine arz edilen tüm ürünler, buğday, arpa, kalite kriterlerimize uygun olanlar son ürün gelene kadar iş yerlerimiz açık olacak ve alıma devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        - "Sonuna kadar alacağız"

        Güldal, Yozgat'ta bu sene mevsimsel gelişmelere göre üründe bir kalite kaybının olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

        "Buna rağmen üreticimiz TMO'ya 513 bin ton ürün teslim etmiş. Bunun maddi karşılığı 4 milyar liradır ve bunun da ödemesi başlamış durumdadır. Yozgat'ta 26 noktada alımımız devam ediyor ve randevularımız açık. Kalite kriterlerimize uygun olan ürünlerin hepsini alacağız. 'Kaliteli olmasına rağmen TMO kriterlerine uygun olmasına rağmen veremedim' diyen üreticimiz kalmayacak. 10 milyon ton olur, 12 milyon ton olur sonuna kadar alacağız."

        Kentte standart dışı bir ürün fazlalığının söz konusu olduğunu, kalite kriterlerine uymayanların standart dışı olarak değerlendirildiğini söyleyen Güldal, "Müstahsil makbuzu veya belgesi alınmak kaydıyla kime satılırsa satılsın buğdayda 1000 lira, arpada 500 lira hububat destekleme primi bakanlığımız tarafından ödenecektir. Bu standart dışı buğday için de geçerlidir." dedi.

        AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan da Güldal'a teşekkür etti.

        Güldal ve Şahan, üreticilerle sohbet ederek sorunlarını dinledi.

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