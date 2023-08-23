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        Yozgat'ta sürüye saldıran kurt, 30 koyunu telef etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 17:55 Güncelleme: 23.08.2023 - 17:55
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        Yozgat'ta sürüye saldıran kurt, 30 koyunu telef etti
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        YOZGAT (AA) - Yozgat'tın Sarıkaya ilçesinde sürüye saldıran kurt, 30 koyunu telef etti.

        İlçeye bağlı Hisarbey köyü Erikli mevkiinde 33 yaşındaki Şükrü Akdoğan ve kardeşlerine ait koyun sürüsüne saldıran kurt 30 koyunu telef ederken, 10 koyunu da yaraladı.

        Sürü sahibi Akdoğan, AA muhabirine, koyun ve kuzu olarak 150 küçükbaş hayvan sahibi olduklarını söyledi.

        Kardeşinin dün akşam üzeri koyunları eve getirirken 50 koyunun sürüden ayrıldığını fark edemediğini belirten Akdoğan, "Sabah koyunların eksik olduğunu görünce ormanlık alana aramaya gittiğimizde koyunlara kurt saldırmış. 30 koyunu telef olmuş, 10 koyunu yaralı bulduk, 10'u da kayboldu bulamıyoruz." dedi.

        Akdoğan, daha önce o bölgede kurt gördüklerini, zarar vermediği için dokunmadıklarını dile getirerek, "Kurt bize büyük zarar verdi. Yaralı koyunların da iyileşmeyeceği söyleniyor. 50 koyunumuz gitmiş oldu. Bu hayvanları besleyip büyüttük, çok masrafımız oldu. Ailemizin geçim kaynağı hayvancılık. Devletimizden ve hayırseverlerden destek bekliyoruz." diye konuştu.

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