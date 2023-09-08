Yozgat'ta firari 2 hükümlü yakalandı
Yozgat'ta, "kasten yaralama" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Giriş: 08.09.2023 - 12:22 Güncelleme: 08.09.2023 - 12:22
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıkaya ilçesinde haklarında "kasten yaralama" suçundan 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. ve S.K'nin evlerinde saklandığını tespit etti.
Adreslere operasyon düzenleyen jandarma, 2 hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.