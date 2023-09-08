Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta firari 2 hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta, "kasten yaralama" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 12:22 Güncelleme: 08.09.2023 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yozgat'ta firari 2 hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıkaya ilçesinde haklarında "kasten yaralama" suçundan 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. ve S.K'nin evlerinde saklandığını tespit etti.

        Adreslere operasyon düzenleyen jandarma, 2 hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Beyoğlu'nda durağa dalıp 2 kişinin ölümüne sebep olmuştu! Cezası belli oldu!
        Beyoğlu'nda durağa dalıp 2 kişinin ölümüne sebep olmuştu! Cezası belli oldu!
        Aksaray'da selde kaybolan Asel bebekten acı haber
        Aksaray'da selde kaybolan Asel bebekten acı haber
        Ani sel felaketlerine karşı 'Kasukabe' modeli tavsiyesi
        Ani sel felaketlerine karşı 'Kasukabe' modeli tavsiyesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akgül'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akgül'le görüştü
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Bu bölgelerde yağmur var
        Bu bölgelerde yağmur var
        Daha 2 yaşındaydı! Kediyi seviyordu! Büyük acı!
        Daha 2 yaşındaydı! Kediyi seviyordu! Büyük acı!
        Lisede sınıf tekrarı geri geldi! İşte detaylar
        Lisede sınıf tekrarı geri geldi! İşte detaylar
        Emekli maaşını açıkladı
        Emekli maaşını açıkladı
        Toplu cinayet ihbarı yoga dersi çıktı!
        Toplu cinayet ihbarı yoga dersi çıktı!
        Manchester United borsada çöktü!
        Manchester United borsada çöktü!
        İsmail Kür’ün şüpheli ölümü masaya yatırıldı
        İsmail Kür’ün şüpheli ölümü masaya yatırıldı
        İstanbul'da denenmeye başlandı! Bu kozalak yangını önlüyor
        İstanbul'da denenmeye başlandı! Bu kozalak yangını önlüyor
        İngiltere'nin Kral Charles ile 1 yılı
        İngiltere'nin Kral Charles ile 1 yılı
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür'den sel açıklaması!
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür'den sel açıklaması!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Tecavüzden 30 yıl
        Tecavüzden 30 yıl
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı

        Benzer Haberler

        Yozgatlı vatandaş satın aldığı Türkiye'nin otomobili Togg'a kavuştu
        Yozgatlı vatandaş satın aldığı Türkiye'nin otomobili Togg'a kavuştu
        Yozgat'ta TMO'ya 800 bin ton arpa ve buğday teslim edildi
        Yozgat'ta TMO'ya 800 bin ton arpa ve buğday teslim edildi
        Yozgat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Yozgat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Sorgun'da küçükbaş hayvanlar için hazırlanan "Aşı Yolu Projesi" hayata geçi...
        Sorgun'da küçükbaş hayvanlar için hazırlanan "Aşı Yolu Projesi" hayata geçi...
        Yozgat'ta hayvan dışkısından elektrik ve organik gübre üretiliyor
        Yozgat'ta hayvan dışkısından elektrik ve organik gübre üretiliyor
        Yozgat'ta TYP kapsamında çalışacaklar kura ile belirlendi
        Yozgat'ta TYP kapsamında çalışacaklar kura ile belirlendi