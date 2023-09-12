Çekerek Barajı'na 700 bin yavru sazan bırakıldı Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında Yozgat'ta Çekerek Barajı'na 700 bin yavru sazan bırakıldı.

Çekerek Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Dursun Uslu, AA muhabirine, Yozgat, Çorum, Amasya ve Tokat'ta 66 bin 165 hektar alanı sulayan Çekerek Barajı'na Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince her yıl ihtiyaç duyulan miktarda yavru balık bırakıldığını söyledi.

Bu yıl Çekerek Barajı'na 700 bin yavru sazan getirildiğini ifade eden Uslu, "Bu balıklar gelecek yıl 1 kilogram olacak. Vatandaşlarımız burada balık avcılığı yapıyor. Ailesini balıkçılıkla geçindirenler var. Kooperatif olarak 32 üyemiz var." dedi.